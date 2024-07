Antonella Pereira, ciclista chilena de 10 años: “Quiero ser campeona mundial de mi categoría”

Antonella Pereira, 10 años, corredora chilena de BMX, sonríe intensamente cuando le preguntan sobre su disciplina, como si no pudiera esperar para contar por qué le gusta tanto andar en bicicleta. De pelo largo, que casi le llega a la cintura, mirada risueña y mucha, mucha energía, esta joven deportista trata de narrar su corta década de vida y al escucharla cuesta creer la cantidad de hitos deportivos que ha logrado en tan poco tiempo. A los 4 años fue Campeona Panamericana de Balance (sin pedales), desde los 6 años se ha coronado Campeona Nacional en su categoría en Bicicross, invicta a la fecha, y fue Campeona Panamericana 2021 y 20221, y Latinoamericana de Panamericano Lima. Eso, por nombrar solo algunos de sus triunfos. Habría que sumar que el año pasado alcanzó el sexto lugar (W6) en el Mundial de BMX que se llevó a cabo en Escocia, con un total de 64 participantes de todo el mundo. Quedar sexta, en esa ocasión, fue su objetivo. Y se propuso para el próximo año quedar en tercer lugar en la misma competencia, algo que, sorprendentemente, volvió a conseguir en el mundial de BMX Racing 2024 que se disputó en Rock Hill, Estados Unidos.

Ahora está de vuelta en Chile, y acompañada de su madre, concede esta entrevista en uno de sus pocos ratos libres. A los 4 años, cuenta ella, inició sus entrenamientos motivada por su hermano mayor, a quien observaba practicar este deporte. Desde entonces, comenzó a competir en torneos y ha logrado mantenerse como la mejor de su disciplina en su categoría, lo que la ha llevado a ser reconocida por sus pares como una de las promesas más fuertes del BMX en Chile. “Era bacán subir los cerros, competir con hombres, siempre estaba dentro de los primeros tres, era bacán competir, en mi primera competencia, alguien me inscribió, pasaron los años, y me cambié de bici”, cuenta ella.

“Siempre ha sido súper arriesgada”, dice su madre, Maureen Muñoz, “le gusta competir, superarse, y el ambiente de los niños en el bicicross es súper agradable. Mi marido hacía bici de pirueta, así que siempre ha tenido la bici al lado”. Antonella asiente cuando escucha las palabras de su madre. Se nota la inmensa cercanía que tienen.

La vida diaria

Si algo necesita un corredor bicicross es resistencia. Saber, por ejemplo, cómo soportar una jornada de calor intenso, con choques, adrenalina y riesgo. “No puedes cansarte altiro”, dice Antonella con tono serio pero a la vez amigable. Como toda deportista de alto rendimiento, Antonella dedica gran parte de su tiempo a su deporte, entrenando cinco días a la semana, tres horas cada día, lo que exige una logística compleja para una familia de tres hijos, donde cada uno realiza un deporte diferente. “En el colegio me dejan salir antes, porque mi entrenamiento parte a las cuatro de la tarde”, dice Antonella, “y algunos días me voy en micro con mi mamá”. Su madre complementa: “Es muy caro, el transporte todos los días, somos 3 niños, uno hace fútbol, otra baila, la Anto BMX, es difícil, pero la Anto de alguna forma u otra llega a entrenar. Ella quiere dedicarse a esto, quiere ser profesional, le gusta llevar la camiseta de Chile, entonces uno como mamá trata de no fallar uno, de que si no resulta, no sea por mí”.

Maureen explica otra dificultad que enfrentan a diario: “Andar con la bicicleta para todos lados es difícil, pesa 7 kilos, pero transportarla es caro, no es bueno andar en la calle con algo tan costoso, pero hay apoderados que nos apoyan, a veces les dejo la bici”.

Dentro de los apoyos que recibe Antonella, ella destaca a FundacEK, una fundación que apoya el talento de niños, niñas y jóvenes, y que le ha entregado a Antonella apoyo psicológico y financiero que ha posibilitado que siga prosperando en su disciplina. “En FundacEK ha sido bacán, me ayudan con el inglés, en el viaje me ayudó la psicóloga, me preguntaba cómo me iba en el colegio, y me gusta la compañía, te sirve para sacar personalidad”, dice ella.

Tercera del mundo

El 3 de junio Antonella cumple 11 años, lo que significa que lleva más de la mitad de su vida arriba de una bicicleta. No es, según ella, un deporte para cualquiera. Requiere un tipo de personalidad fuerte y atrevida. Ella lo explica así: “En BMX si tienes piedad, te botan, tienes que hablar, no puedes ser tímido, mi hermano era tímido, no le gustaba el roce”.

El día del mundial que se llevó a cabo en Estados Unidos, Antonella estaba nerviosa. No solo encontraba que la pista era difícil, sino que además competían las mejores del mundo, que venían de países europeos donde la práctica del BMX es mucho más difundida.”El martes competí en mi categoría, la bici de aro 20, con niñas de mi edad, y ahí llegué a la final y salí tercera. Competí con niñas de Estados Unidos que conocían la pista, que entrenaban ahí”. Su madre complementa: “De los 47 que fueron, ella fue el resultado más alto de Chile, porque sacó bronce, en su categoría, challenger. En el BMX, en Estados Unidos, en Europa, son muy fuertes, pero la Anto pasó a octavos, semi, y llegó a la final. Van potencias, Japón, Inglaterra, son los mejores del mundo, donde se desarrolla el deporte fuerte”.

Durante las últimas carreras, la bicicleta de Antonella sufrió un desperfecto y su entrenador, sin los medios adecuados, tuvo que realizar un arreglo rápido. “En otros países tienen staff, médicos, llevan repuestos, nosotras no teníamos nada de eso”, cuenta la madre de Antonella. A pesar de ese contratiempo, Antonella logró su objetivo: “Yo quería estar dentro de las tres primeras. El año pasado llegué sexta, y antes de eso había llegado novena. Me dejó muy contenta dejar en lo más alto el nombre de mi país”, comenta la deportista.

Sobre su preparación para una competencia de tan alto nivel, Antonella explica que se mantiene activa y trata de pensar poco. “Si pienso mucho, los nervios me suben. En esta carrera le pedí a diosito que quería pasar a la final, y cerré los ojos y le pedí eso y lo logré”.

Uno de sus próximos desafíos es participar el próximo otoño del 2025 en una competencia en Dinamarca, para lo que requiere de financiamiento. “Queremos que vaya para allá y estamos viendo algún tipo de beca, hablar con el ministro del Deporte. A la Anto siempre la ha llevado la gente, es un conjunto de gente que la ayuda, pero es estresante hacer colectas todos los años”.

Antes de cerrar la entrevista, Antonella se queda pensando acerca de su sueño. Y dice, con la confianza de alguien que cree en sus propias palabras: “Yo quiero ser campeona mundial de mi categoría”.