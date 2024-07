Mala jornada para los chilenos en Wimbledon: Jarry y Garín fueron eliminados en primera ronda

Este lunes inició el tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon, en la Catedral del tenis, con dos chilenos viendo acción el 1 de julio: Nicolás Jarry y Cristian Garín.

Lamentablemente, ambos tenistas nacionales no pudieron avanzar en su debut en el certamen disputado en césped, despidiéndose rápidamente de Wimbledon. El único tenista chileno que queda es Alejandro Tabilo, que debuta mañana.

Nicolás Jarry (20° del ranking ATP) debutaba en Wimbledon ante el canadiense Denis Shapovalov (121°), sin embargo, no se presentó en su mejor momento físico, ya que estuvo en duda de participar en el torneo londinense debido a una infección que le provocaba perder el equilibrio.

El canadiense, que mantiene su talento aunque las lesiones lo han relegado de la élite, venció al nacional en tres sets: 6-1, 7-5 y 6-4 en una hora y 53 minutos de juego.

Shapovalov estuvo intratable en el primer set, dejando sin opciones a Jarry. En la segunda manga, el “Príncipe” se recompuso, pero no logró sellar el set y cayó por 7-5. En el tercer set, el tenista chileno ya estaba alicaído y no ofreció mayor resistencia al canadiense.

