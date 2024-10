La keniana Ruth Chepngetich rompió el récord mundial en el maratón femenino

La keniana Ruth Chepngetich estableció el nuevo récord mundial femenino en el Maratón de Chicago el domingo, donde se coronó campeona por tercera vez en su carrera con un tiempo de 2h9’55”.

Chepngetich, de 30 años, dominó la competencia de principio a fin, superando el registro anterior de la etíope Tigst Assefa (2h11’53”), logrado en Berlín en 2023.

En la categoría masculina, el keniano John Korir se llevó la victoria con un tiempo de 2h02’42”.

WORLD RECORD: In her third @BankofAmerica #ChicagoMarathon win, Ruth Chepngetich breaks the world record in an unofficial time of 2:09:57! Congratulations Ruth! pic.twitter.com/YJJP8j0oxQ

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2024