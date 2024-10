Gareca en la cuerda floja tras dura derrota de Chile ante Colombia: DT se declara en reflexión

La selección chilena sigue sumida en una profunda crisis tras ser goleada 4-0 por Colombia en Barranquilla, en el marco de la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Este resultado deja a “La Roja” en el último lugar con solo cinco puntos, poniendo en peligro la continuidad de su técnico, Ricardo Gareca. “Prefiero reflexionar y tomarme mi tiempo para dar un mensaje”, declaró el DT tras sufrir una nueva derrota.

Y es que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dominó de principio a fin, impulsado por un brillante James Rodríguez, quien orquestó el ataque colombiano con una asistencia y su constante participación en las jugadas de peligro. Los goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra dejaron sin opciones a un equipo chileno incapaz de generar respuestas tanto ofensivas como defensivas.

Chile no logró superar el asedio colombiano desde el inicio del encuentro, reflejando una desconexión total entre sus líneas. Eduardo Vargas no tuvo presencia en el juego, frustrado ante la presión de los centrales cafeteros Sánchez y Jhon Lucumí. A pesar de algunos destellos de Darío Osorio y Víctor Dávila, el ataque de Chile no encontró profundidad y la defensa se mostró frágil, sobre todo tras los errores de Benjamín Kuscevic y Brayan Cortés que facilitaron el segundo gol colombiano.

Este revés no solo ahonda la crisis deportiva de Chile, sino que pone en la cuerda floja a Gareca, cuyo futuro en la dirección técnica está seriamente comprometido. Con solo cinco puntos en 10 jornadas, las posibilidades de clasificación se alejan para un equipo que en los últimos años ha visto cómo el recambio generacional no ha logrado consolidarse.

La selección chilena tendrá su próxima oportunidad para intentar revertir la situación cuando enfrente a Perú el 15 de noviembre. Mientras tanto, los cuestionamientos sobre la dirección técnica y el rendimiento del equipo no cesan, y las alarmas están más que encendidas en la ANFP.

“Me gustaría el desafío de poder dirigir Chile y la posibilidad de revertir la situación, eso me hace reflexionar, matemáticamente hay posibilidades, pero con estas actuaciones se complica”, complementó Gareca en conferencia de prensa.

“No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar, enfriarme”, añadió.