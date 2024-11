Tribunal de Disciplina absuelve a Jorge Almirón y mantiene a Colo Colo en la disputa del torneo

Este miércoles, el Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazó la denuncia de Universidad de Chile contra Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, por un supuesto desacato. La resolución permite que ambos equipos disputen la última fecha del torneo este fin de semana.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, expresó su satisfacción con el fallo: “contento, se hizo justicia. Se puede volver a creer en las instituciones, eso es lo más importante, se hizo justicia”, señaló a Radio Cooperativa.

Además, al ser consultado por un mensaje a Michael Clark, presidente de Azul Azul, Mosa comentó: “No soy quién para dejarle un mensaje, pero sí decirle que este tipo de cosas, ojalá no lleguen a tener tanta importancia. Que no se ensucie la pelota, que no se ensucie el juego, que los puntos obtenidos en cancha se obtengan en cancha.”

Mosa también afirmó que el fallo es “inapelable” y espera que el asunto “muera aquí,” valorando la competencia limpia entre ambos equipos. “Hace mucho tiempo no teníamos un campeonato tan apasionante,” añadió.

Desde Universidad de Chile, Marcelo Díaz manifestó desinterés sobre la resolución, declarando que su enfoque está en el rendimiento en cancha. “Nosotros vamos a hablar en el terreno de juego, las reglas están para cumplirse y listo,” sostuvo.

La controversia finaliza con ambos equipos enfocados en la última fecha del torneo: Colo Colo se enfrenta este domingo a las 16:00 con Deportes Copiapó mientras que Universidad de Chile se medirá con Everton en el Estadio Nacional.