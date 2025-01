Sin Supercopa y sin ANFP: un nuevo bochorno en el fútbol chileno

En un nuevo papelón de la ANFP, finalmente no se disputará la Supercopa en La Serena.

Inicialmente programada para el sábado 25 de enero, a las 12 horas y pese a que en la ANFP llevaron a cabo conversaciones con el municipio de La Serena, la Delegación Presidencial no autorizó el partido.

Los problemas ya se anticipaban, ya que el lunes se suspendió la venta de entradas por amenazas por parte de la Garra Blanca, que en el amistoso entre Colo Colo contra el equipo argentino de Racing desplegaron un lienzo que decía “Supercopa: si no estamos, la cancelamos”.

El Delegado Presidencial Regional, Galo Luna, se refirió al complejo escenario en ese momento, rechazando las amenazas emitidas en el contexto de la Supercopa, “desde nuestra postura, hemos manifestado una serie de requerimientos en materia de seguridad al organizador, es decir, a la ANFP, dado que nuestra principal preocupación es la integridad de los residentes, de los vecinos, de los turistas, de los asistentes al encuentro e incluso de los protagonistas, los jugadores”, añadía la autoridad.

Sin partido

Este martes se confirmó por parte de la ANFP que el partido no se llevará a cabo. “Al no contar con las autorizaciones de la Delegación Presidencial para realizar el partido e iniciar la venta de entradas, la incertidumbre y falta de definición impide seguir adelante con el plan de operaciones y seguridad que ya se está implementando en el Estadio La Portada. A su vez, esta situación imposibilita dar certezas a los clubes que disputarían el partido, quienes deben cumplir con una estricta planificación en las agendas de sus planteles profesionales, así como también en los temas logísticos y de seguridad que supone la realización de este encuentro”, expresaron.

“Como ANFP hacemos presente que se ha cumplido cada una de las medidas que se han solicitado para llevar a cabo este evento. Esto es, reforzar los perímetros de seguridad del Estadio con vallas especiales que fueron trasladadas desde Santiago y que ya se encuentran en etapa de instalación en La Serena; fortalecer la dotación de guardias privados para garantizar la custodia de los jugadores y el público presente en el estadio; además de otras medidas adicionales tales como la instalación de cámaras de seguridad en el perímetro exterior del estadio para reforzar la tecnología con que las autoridades operarán el día del partido”, añaden.

La entidad se refirió a las gestiones que intentaron llevar a cabo con el municipio de La Serena. “Agradecemos especialmente a Carabineros de Chile y a la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, quienes desde el primer minuto mostraron plena disposición y colaboración para conseguir la realización de este importante encuentro, mostrando carácter y compromiso con el fútbol chileno. Finalmente, rechazamos categóricamente todo tipo de amenazas y manifestaciones de violencia en el contexto del fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha. La delincuencia no se puede imponer por sobre el deporte y el derecho que tienen los verdaderos hinchas, las familias y los niños de acudir libremente a los estadios a disfrutar de un partido de fútbol”, cerraron.

La otra parte: los jugadores

Rápidamente hubo reacciones por parte de los jugadores. “Es complicado y penoso. Acá están pasando cosas que al futbolista e hincha le duelen”, aseguró Mauricio Isla a la salida del entrenamiento de Colo Colo.

Algo que comparte, Aturo Vidal, “La situación es muy fea, es increíble. Es raro, ponen reglas que no existen en el fútbol. Es una Supercopa, los dos equipos más importantes de Chile, se debería hacer bien. Esto pasa solamente en este país”, dijo el delantero.

El mundo político también reaccionó.El diputado Marco Antonio Sulantay se refirió a la situación. “Hoy es un mal día para el deporte chileno, básicamente porque una vez más han ganado los violentistas, los delincuentes que se disfrazan de barristas y que están dejando sus estragos en los estadios chilenos. Y me refiero a lo que sucedió en La Serena con esta suspensión del partido de la Supercopa, básicamente porque la Delegación Presidencial ha decidido sacarse el problema y no enfrentar con soluciones lo que está afectando al deporte nacional, específicamente con la violencia en los estadios. Una mala actuación también de la delegación y de Estadio Seguro que, insisto, no enfrentan el problema”, agregó

“Distinta la situación y la disposición que tuvo la Municipalidad de La Serena con su alcaldesa Daniela Norambuena y también Carabineros que desde el minuto uno se mostraron a favor de este espectáculo y en el fondo de trabajar para que resultara bien. Es muy negativo, insisto, que el deporte esté siendo desplazado por la violencia, en este caso de los llamados barristas de los clubes grandes, con lo cual la Universidad de Chile que estaban citados para esta Supercopa”, añadió.