No se puso nervioso: Carlos Palacios anotó su primer gol con Boca Juniors en La Bombonera

Carlos Palacios sigue cumpliendo con las altas expectativas que se generaron tras su llegada a Boca Juniors. El delantero chileno, quien hasta ahora mostraba destellos de su talento, se destacó este domingo con una jugada magistral que le permitió a Boca quedarse con los tres puntos frente a Huracán en La Bombonera, en un partido correspondiente al Torneo Apertura.

El Xeneize comenzó arriba en el marcador gracias a un gol de Edinson Cavani de tiro libre, pero el Globo igualó en la primera mitad con un tanto de Marco Pellegrino. El segundo tiempo se tornaba complicado para los locales, pero Palacios, exmilitante de Colo Colo, en su cuarto partido con la camiseta azul y oro, apareció en el momento justo para desnivelar el encuentro.

La jugada que terminó en su gol comenzó cuando Rodrigo Battaglia despejó un balón que llegó a Ayrton Costa. El lateral izquierdo tocó para Palacios, quien, con gran inteligencia, dejó pasar la pelota sin tocarla para que su marcador, Fabio Pereyra, se quedara atrás. Merentiel recibió en soledad, metió un pase al área y Palacios, con gran definición, quedó mano a mano con el arquero Galíndez, al que venció con un remate por encima para firmar el 2-1.

¡GOLAZO DE BOCA y PRIMER GRITO de Carlos Palacios con los colores del Xeneize! ¡Todo 2-1 ante Huracán!



El chileno celebró con una emotiva corrida hacia el alambrado, dedicando su primer gol con la camiseta de Boca con el clásico “Topo Gigio” dirigido al palco, donde se encontraba el presidente Juan Román Riquelme.

Sin embargo, la alegría no fue completa para Palacios, quien a pocos minutos del final del partido, tuvo que abandonar el campo debido a una molestia física, siendo reemplazado por Kevin Zenón, dejando la cancha bajo una ovación.

Muchísimos aplausos para Palacios en La Bombonera: el chileno encendió las alarmas sobre el cierre del partido.

El gol de Palacios no solo es importante para Boca, sino también para el propio jugador, quien confesó que su amor por el club se remonta a su infancia. “A Román lo veía cuando hacía los goles en La Bombonera y me nació festejarlo así”, comentó el excolocolino, junto con revelar la charla por teléfono con Riquelme tras el encuentro ante Huracán. “Me felicitó y me dijo que quizás le había pegado de suerte ahí.

El partido también tuvo como titular al chileno Williams Alarcón.

Con esta victoria, Boca sigue sumando en el Torneo Apertura, mientras que Huracán sigue sin poder ganar y se queda con dos puntos en la tabla. El Xeneize ahora apunta a seguir construyendo sobre este buen rendimiento, con Palacios como uno de sus nuevos protagonistas.

En tanto, River Plate no pudo con San Lorenzo y terminó igualando 0-0 como visitante. Este empate dejó al conjunto millonario con una cosecha de dos empates y una victoria en lo que va del campeonato.

El resto de la jornada también trajo sorpresas. En el inicio del sábado, Barracas Central se impuso 1-0 ante Banfield, mientras que Lanús derrotó 2-0 a Sarmiento. En otro de los partidos del día, San Martín de San Juan empató 0-0 con Rosario Central.

El domingo, la jornada continuó con el debut de Keylor Navas en la portería de Newell’s Old Boys. El equipo rosarino logró una victoria 1-0 ante Aldosivi, gracias a un gol de Gonzalo Maroni. Este triunfo le permitió a Newell’s sumar sus primeros puntos en el torneo.

Así, con estos resultados, Boca llega a 5 puntos, mientras que Huracán sigue en los últimos puestos con solo dos unidades. River Plate, por su parte, se mantiene en la pelea, pero con un andar irregular, y San Lorenzo se afianza como uno de los equipos más sólidos del torneo con 7 puntos.