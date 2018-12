Piñera otra vez acusado de machista: agradeció taza de café porque su esposa no está en Santiago

Esta mañana el Presidente Sebastián Piñera visitó las locaciones de Radio Bío Bío para conceder una entrevista a propósito de la agenda que marcó la semana. Sin embargo, fue uno de sus comentarios el que destacó nuevamente por una disidencia hacia sus chistes sobre su mujer, Cecilia Morel.

Agradezco esta taza de café con leche porque estoy solo en mi casa así que salgo en ayuna total, fue la frase que sumada al dato de que Morel se encontraba en una gira de las Navidades y que por eso no podía tomar desayuno, molestó a quienes la escucharon por considerarla absolutamente machista.

“¿Si no está su señora no le dan café?”, le preguntan al jefe de Estado, quien respondió que no y a la pregunta si es que él se lo podía hacer solo, solo gesticuló con los hombros señalando que “esa es la vida de los funcionarios públicos”.



Video vía Bío Bío