Ariel Levy asegura que Nicolás López no es un abusador sexual pero sí un degenerado

A meses del escándalo por las múltiples denuncias de abuso sexual en contra del director chileno Nicolás López, su amigo y actor de la mayoría de sus películas, participó como invitado en el webshow Divina Noche, conducido por la transformista Darcy y entre la confianza de la conversación el tema sobre López volvió a salir.

Cuando La Divina, le preguntó a Levy si es que el director acusado por 8 actrices, era un abusador sexual, él fue categórico e indicó que no: “Yo creo que no es un abusador sexual. Creo que es un degenerado y un hueón muy pasado. Y un hueón que… A ver, para ponerlo en palabras… Inapropiado. Pero abusador sexual no se condice con la persona que yo conozco. Ahora, eso es lo que yo he visto (sic)”.