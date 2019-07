En polvo de ladrillo es otra cosa: el imparable Jarry se instaló en semis tras vencer rápidamente a Chardy

Un espectacular semana ha tenido Nicolás Jarry (64 ATP) en el abierto sueco de Bastad. El chileno clasificó a semifinales luego de derrotar al francés Jérémy Chardy (80 ATP) por los parciales de 6-1 y 6-4, en 1 hora y 15 minutos de partido.

Luego de tener una irregular gira europea de pasto, Jarry volvió con todo a la superficie donde ha obtenido sus mejores resultados, el polvo de ladrillo. A lo largo del torneo, el chileno no ha cedido ningún set, resaltando un juego muy contundente apoyado por la potencia de su servicio y su derecho. En el partido de la jornada de hoy no fue la excepción y no le dio ninguna chance a su contendor que solo pudo quebrar en una ocasión el saque del chileno.

Con este resultado, la Torre sumó 90 puntos ATP, lo que le permitiría escalar al puesto 47 del orbe. Por el paso a la final deberá enfrentar al argentino, Federico Delbonis (70 ATP), durante la jornada de mañana, en horario por confirmar.

Mira los mejores puntos de Jarry en su victoria ante Chardy

Video vía Youtube Tennis TV