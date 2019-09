Otra polémica con el rodeo: denuncian maltrato animal en Pirque y Asociación de Criadores asegura que "no se usa nada que no esté aceptado por el SAG"

Esta última quizá fue la celebración de Fiestas Patrias en la que más veces se escuchó hablar del rodeo, y no precisamente por algo positivo, sino más bien por protagonizar polémicas en torno al maltrato animal.

En medio de las polémicas quemas a las medialunas de Paredones, Curacaví y Huasco, anoche fue subido a redes sociales un video que distintos grupos animalistas y activistas se encargaron de viralizar, en él, se puede ver como un hombre le da choques eléctricos a una pequeña vaca que se encontraba tendida en el piso, esto mientras el animal se queja y se niega a levantarse.

El hecho sucede en la medialuna de Pirque y se enmarca en la polémica que se ha producido por la tortura a la que son sometidos los animales de rodeo, lo que ha motivado a movimientos sociales para intervenir estos actos.

Diversas organizaciones animalistas, entre ellas la Fundación EDRA, denuncian el uso de electroshock en el rodeo. "Que sepamos del uso de electroshock para hacer que los animalitos se levanten cuando caen por dolor, por cansancio o por miedo, es algo lamentablemente habitual y recurrente", dijo Alexis Castillo, presidente de la Fundación en conversación con Emol.

Castillo lamentó que estas situaciones no se pudieran acusar formalmente ya que no hay herramientas legales para hacerlo. "Yo creo que la gente del rodeo tiene que evolucionar, tiene que encontrar otras formas de demostrar lo lindo del campo y las destrezas de los jinetes, que no sea persiguiendo a un animalito que está muerto de susto y lo único que quiere es arrancar", añadió.

Por otro lado, Mauricio Acevedo, presidente de la Asociación de Criadores Cordillera de Pirque, explicó que la situación fue mal entendida como un maltrato, pero que sin embargo, "el rodeo está normado y no se usa nada que no esté aceptado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) o no esté aceptado como las normas de manejo animal".

En tanto, el veterinario y jinete Emiliano Ruiz, explicó a Emol que el artefacto usado en el video es una picana eléctrica, no un electroshock. "Hoy, el SAG dice que para movilizar al ganado, en todos los campos de Chile, se usan los cercos eléctricos o las picanas eléctricas y eso genera un estímulo de corriente -muy distinto a lo inmovilizador que es el electroshock- un despavilamiento del animal y genera que este se movilice", señaló.

Y como hablando de un ser sin sistema nervioso, Ruiz aseguró que esta "no genera ningún daño, ningún, estrés, ningún hematoma, ningún sangramiento. Esto es el uso cotidiano que se utiliza en cualquier campo en el que exista ganado".

Mira el video a continuación: