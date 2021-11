Alcaldesa Hassler se enfrenta a la senadora Rincón por su oposición a la construcción de la Línea 7 del Metro en el Parque Forestal

Sigue la polémica tras la pública oposición de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), respecto a la construcción de un estación del Metro de la nueva Línea 7 en el Parque Forestal. La jefa comunal apoyó el requerimiento de los vecinos quienes no están de acuerdo con la intervención en el parque ya que se transformaría en una “zona de sacrificio”.

Esto generó la reacción de la senadora DC, Ximena Rincón, quien comentó que "no puede ser que una municipalidad, una alcaldesa, que supuestamente peleó para llegar a ese municipio para dar más dignidad a las personas, se esté oponiendo a que otras comunas la logren".



Además agregó que "cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de un desarrollo que integre medios de transporte que sean más sustentables y qué más sostenible y más sustentable que el Metro".

"No puede ser que el argumento sean 20 árboles, la verdad es que nos cuesta entenderlo, cuando además la construcción de una obra de esta magnitud lo que va a ser es hermosear la ciudad entera, generar pulmones verdes porque va permitir una descontaminación desde el punto de vista del transporte, tacos y demoras y mejorar sin duda la calidad de olvida de vecinas y vecinos", indicó.

Añadió que "que entienda que no va a tener una región más verde porque no se saquen 20 árboles, va a tener una región más verde cuando se integre el transporte, cuando este sea sostenible y sustentable, cuando se creen pulmones verdes en el conjunto de la Región Metropolitana, no puede ser una isla la comuna de Santiago".

La alcaldesa respondió estas declaraciones en su cuenta de Twitter, donde manifestó que “es importante que las autoridades no mientan al país en estos temas tan importantes: hemos dicho claramente sí al Metro y sí al parque ¡Se puede! En Santiago además, sí respetamos lo que nuestros propios vecinos y vecinas deciden, no como en su primaria Senadora, que les dieron lo mismo”.