“No soy tu hija, no soy tu mami”: la exigencia de respeto que realizó la alcaldesa Irací Hassler en medio de programa televisivo

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, vivió un tenso momento en el que se vio obligada a aclarar luego de unas declaraciones previas del periodista José Antonio Neme. La autoridad comunal exigió respeto y el conductor televisivo procedió a pedir las respectivas disculpas.

Esta situación se dio en medio de una entrevista a la alcaldesa de Santiago en el programa de Mega, “Mucho Gusto. Hassler se encontraba en el programa conversando sobre la consulta ciudadana respecto a la realización del festival Lollapalooza en el Parque O’Higgins.



Video vía Twitter @ignxcio

En ese contexto, Neme invitó a la alcaldesa a “tomar un café” debido a que tenía conocimiento que Hassler estaba molesta con él. En ese instante la edil le dijo que no era necesario tomar cafes y le respondió: “José Antonio, por tu nombre, decirte que el movimiento de mujeres y feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, que las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisión y merecemos respeto”.

Además agregó que “yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre, o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular”.

Neme reconoció el error e indicó que “si usted toma y abraza ese discurso, de una ofensa generalizada, yo como soy hombre y bien hombre, le pido las disculpas del caso si usted se molestó”.

Cerrando el cruce, la alcaldesa manifestó que “yo creo que hay una ofensa cuando dices mi hija, mi mami. ¿Qué es eso? Soy una autoridad pública y soy una mujer, y por tanto creo que merezco un respeto como todas las mujeres”.