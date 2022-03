Presidente Boric criticó presencia de exarzobispo Ezzati en la Catedral de Santiago: "Me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, criticó este domingo la presencia del exarzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, en la oración ecuménica realizada ayer en la Catedral Metropolitana.

Durante un discurso en La Pintana, la máxima autoridad del país señaló que “hay algo que ayer me molestó ver en la Catedral, me molestó ver al señor Ezzati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños y niñas”.

"No lo noté ayer (la presencia de Ezzati en la Catedral), pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando, porque acá y en este Gobierno van a estar presentes los niños y las niñas (...) que los niños y las niñas se sientan parte de lo que estamos construyendo y que nunca más, nunca más, se vulneren sus derechos, se abuse de su confianza, en ninguna parte, por nadie, nadie tiene ese derecho", enfatizó el Mandatario.

Nueve víctimas denunciantes de abusos sexuales en la Congregación Salesiana entre 1973 y 2009 se querellaron contra el exarzobispo de Santiago Ricardo Ezzati (2010-2019), por el delito de asociación ilícita para "silenciar" las vejaciones, las que fueron declaradas admisibles por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Ezzati renunció en 2019 a la Arquidiócesis de Santiago luego de que fuera imputado por el encubrimiento de casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica.

Video vía Twitter: @JavieraToroC

Presidente Gabriel Boric en La Pintana

El Jefe de Estado participó este domingo de un acto cultural en La Pintana por el cambio de mando. Allí, la máxima autoridad del país emitió un discurso en el cual señaló que “cuando tenemos esta sensación de complicidad con los pueblos de Chile, pareciera que todo es posible".

Además, el Mandatario agradeció “con un corazón emocionadísimo a todos los trabajadores de la cultura que han sido abandonados por el Estado. En este Gobierno serán protagonistas”.

“Tal como dijimos el viernes, vendrán tiempos muy complicados. La política tiene muchos aspectos mezquindad. Les pido que nos ayuden a no olvidar el por qué estamos acá”, añadió.

Asimismo, indicó que "tenemos que trabajar concretamente para que al final del día hayamos mejorado la calidad de vida en nuestro pueblo".

“Somos parte de una generación que hace un par de años dijo fuerte y claro que quería cambiar las cosas”, añadió.