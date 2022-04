“Salga de acá”: el áspero cruce entre el Presidente Boric y una pobladora en medio de una actividad en Cerro Navia

El Presidente Gabriel Boric vivió un áspero cruce en medio de una actividad en Cerro Navia. El Mandatario se encontraba en la Escuela Básica Federico Acevedo Salazar cuando fue interpelado por una asistente, protagonizando un tenso cruce de palabras con una mujer.

El jefe de Estado se acercó a los presentes para saludarlos cuando una mujer le gritó: “Ahora te hací el loco con el 10% después que lo apoyaste, ahora que soi’ Presidente lo querí cortar, (SIC)”, agregando “Presidente soi’ entero amarillo”.

El Presidente le respondió: “Socia, quiere conversar”. “No, yo no hablo contigo”, respondió la mujer. “¿No? ¿Quieres solo gritar?” preguntó el Mandatario. “No hablo con amarillos”, indicó la pobladora.

Ahí fue cuando Boric subió el tono, manifestando: “Entonces salga de acá”. La mujer no se quedó callada e indicó: “Por qué si estoy en mi comuna y tú no eres de acá. Así que podí caminar no más de acá”.



Video vía Twitter @NYC_prensa