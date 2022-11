Ministro de Agricultura llama a camioneros que siguen en paro a "descolgarse de la imbecilidad"

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, abordó este lunes el paro que todavía mantienen la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Federación de Camioneros Centro Sur. Esto, pese a que otros gremios ya alcanzaron un acuerdo con el Gobierno. Al respecto, el titular de Agricultura los llamó a "descolgarse de la imbecilidad".

“Empatizamos, respetamos a los camioneros, pero como hemos dicho en otros ámbitos, esto no puede ser con impunidad y no puede ser con chacota; tiene que ser con objetivaciones. Se ha hecho el máximo de aporte en momentos muy difíciles”, sostuvo Valenzuela tras una reunión con gremios del mundo agrícola para evaluar las consecuencias del paro de camioneros.

“Estabilizamos precios de los combustibles y estamos disponibles, insistimos, a seguir dialogando también con los descolgados. Pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad, que está generando daño al país”, añadió.

A su vez, expresó que "la seguridad alimentaria requiere certezas. Certezas de importación, exportación, de cadenas productivas que funcionen. Parte de las certezas es la seguridad, la seguridad la vamos a garantizar, vamos a pedir que alimentos y silvoagropecuarios sean parte de las actividades criticas con las que no se puede jugar".

Acuerdo con el Gobierno

Recordemos que el Ejecutivo logró ayer llegar a un acuerdo con la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y la Fedequinta, que contempla un congelamiento del precio del combustible por 120 días -cuatro meses- y un alza tope de $15 pesos por litro cada 21 días, por un año.

El acuerdo también considera una inyección de US$1.500 millones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en la Ley de Presupuestos 2023. También contempla una mesa de trabajo entre el Gobierno, gremios de camioneros y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).







Los gremios Fuerza del Norte y Centro Sur buscaban una demanda adicional: rebajar el precio de los combustibles un 35%.

"No va a haber una rebaja específica de los combustibles, eso no va a ocurrir, no es posible y en eso no vamos a llegar a acuerdo", dijo este lunes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en conversación con Radio Cooperativa.