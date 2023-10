Alicia Frohmann y las dimensiones externas del golpe: “Chile fue un peón de la guerra fría”

En este décimo capítulo del Ciclo de Entrevistas “Chile a 50 años del golpe: una perspectiva desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales”, conversamos con la exinvestigadora de Flacso Chile, Alicia Frohmann.

Historiadora de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, se desempeña como consultora en la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Experta en temas de políticas comerciales internacionales, trabajo, género y comercio sustentable.

Entre los años 1983 y 1997, trabajó como Investigadora en el área de relaciones internacionales de Flacso en Santiago de Chile. Realizó importantes publicaciones como “Democracy in the Country and in the Home: The Women’s Movement in Chile”, Ed. FLACSO, Santiago, Chile, 1993. Es un documento escrito para el libro sobre el movimiento de mujeres que estaba preparando el Foro del Programa de la Mujer de la Fundación Ford para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en Beijing, China en 1995.

En esta edición, Frohmann destaca los aspectos universales que hubo durante la época previo, durante y post dictadura, recalcando que “la desafección con la política es un fenómeno universal y que se va expresando de distintas maneras. Nosotros habíamos estado acostumbrados en el pasado que la desafección con la política se expresaba a través de la izquierda, pero hemos descubierto que en los tiempos actuales eso no está ocurriendo ni en Chile ni en el mundo”.