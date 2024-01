Senador Juan Luis Castro (PS): “No basta con la ley corta de isapres para resolver la crisis”

Mañana 02 de enero la Comisión de Salud del Senado retomará la tramitación en particular de la ley corta de Isapres, la cual busca hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que obliga a las aseguradoras a aplicar la tabla única de factores y restituir los cobros en exceso. Proyecto que deberá ser despachado a la Cámara de Diputadas y Diputados antes del receso legislativo de febrero.

En conversación con El Mostrador, el senador y presidente de la instancia, Juan Luis Castro, profundizó sobre las indicaciones aprobadas hasta ahora, el debate respecto a la mutualización de los riesgos, y los nudos críticos que se tomarán la discusión a partir de la próxima semana.

“Ahora viene un tema muy sensible que es el reajuste de precio, que la verdad se nos hace muy cuesta arriba a los senadores así como viene, porque es aplicarle a las personas un segundo reajuste, posterior al ICSA. (…) Y eso no tiene techo, no tiene límite, entonces lo que no puede ocurrir es que solo el reajuste de precios a los usuarios sea el mecanismo de resolver la crisis. Porque significa que estamos traspasando toda la crisis, toda la mochila, a los afiliados”, señaló.

En esa línea, detalló que desde la comisión le han planteado al Ejecutivo incorporar tres mecanismos en la tramitación para “evitar cargar la mano al afiliado”. “Primero, que se termine la llamada declaración de salud o selección de riesgo por edad, sexo y enfermedad, que es el pecado original de este sistema. Dos, que se intervenga el régimen de licencias médicas que hoy día es muy abusivo, gran parte del costo, cerca del 60%, se va solo al pago de licencias en el sistema privado. Y tres, que se exija un plan de reducción de costos, especialmente en la fuerza de venta que tienen las isapres”.

Castro también abordó la urgencia de incorporar al debate nuevas reglas para un proceso de transición al sistema de salud, que “no elimine actores del sistema” y permita un nuevo ordenamiento. Asimismo, cuestionó la poca disposición del Ejecutivo para avanzar en esa dirección. “Yo veo buenas palabras, pero temor finalmente de querer enfrentar el desafío de iniciar una transición -ni siquiera una gran reforma estructural- a partir de esta crisis”.

“Este es el momento, porque hay una crisis clara y explícita, la voluntad de las mismas isapres es someterse a estas reglas nuevas, terminar con la discriminación odioda. (…) O lo hacemos en este tiempo, o no lo vamos a hacer, porque así son las cosas de los tiempos electorales y políticos. Hay una convicción de avanzar hacia una salud más universalizada para el acceso a las personas. Llega la hora de que tomemos decisiones de fondo”, afirmó.

Finalmente, agregó que “por muy despachada que esté la ley corta, no es milagrosa, no nos imaginemos que sale una solución mágica sin agregar estos componentes de cambio estructural que estamos planteando”.