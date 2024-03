Embajador de Chile en Etiopía: “Tengo vocación de diplomático, pero siento que nací poeta”

Rodrigo Guzmán Barros, abogado, actual embajador en Etiopía, autor entre otros del libro de poesía, “ Asimov, Un Viaje hacia el olvido” ( Santiago, 2021) con otros escritores, autor de “Díptico Poético” ( Bucarest 2019) y Prontuario Poético ( Bucarest, 2016), nos cuenta que la diplomacia está ligada a la poesía en Chile, desde Gabriela Mistral y Neruda, y al igual que ella ayuda a conocer nuevos mundos.

Etiopía, es un lugar muy interesante señala, la tierra de la Reina de Saba, y de Lucy, el primer Homínido, cuna de la civilización, del Hombre. “Escribir poesía es parte de mi ADN”, señala, “tengo vocación de diplomático, pero siento que nací poeta, quienes miran de otra forma, como los vates (de vaticinar) que también exorcisaban los demonios. En este mundo actual, se necesitan más poetas que nunca”, agrega.

“La experiencia de “ Asimov, un viaje hacia el olvido”, surgió en la pandemia, yo vivía en Bucarest y por iniciativa del poeta Marco López, radicado en Washington, nos juntábamos por Zoom los sábados, con otros escritores como Eugenio Dávalos, Patricio Hidalgo, Samuel Leal, etc., conversábamos y escribíamos e invitábamos a poetas de distintas nacionalidades, así esta nave inicia su vuelo cósmico, impregnando esa época difícil de poesía. Gonzalo Contreras escritor y editor dijo “ hay que inmortalizarlo en un libro” y así nació. Lamentablemente Gonzalo murió poco después hace un año y medio”, aclara que este no es Gonzalo Contreras Fuentes, el novelista.

Además, indica que está próximo a sacar otro libro de poesía y microcuentos, mezclando ambos géneros.

“Concibo la poesía como un cuadro, una pintura, nace del corazón y genera emoción, en la narrativa hay una relación más intelectual entre el lector y el autor, la poesía es más a nivel emocional, señala. A los 12 o 13 años comencé a escribir, sobre el amor. Después fue una poesía más política, en la época de la dictadura, en los ‘80 y luego se ha volcado a la energía cósmica que mueve al mundo y cuyas vertientes más potentes son el amor y el sexo. Mi prontuario poético del 2016, resume mi poesía, y para esa edición me apoyé en una pintora rumana, se publicó en Bucarest, y luego publiqué Díptico poético con Amor Cósmico, la energía que mueve al mundo y La Manoseada, dos libros en uno. La Manoseada es una prostituta que se transforma y ayuda al mundo, una antiheroína. Este fue uno de los libros de poesía más vendidos de Rumania”, explica en esta entrevista.

Además, el poeta sostiene que “aunque no tengo talento con la música he lanzado una video de poesía y música en homenaje a Alexis Sánchez, basado en mi poema “ Jugador Cósmico”, con un cantante rumano que canta en español, que está en YouTube”.

“Alexis es una gran persona, aparte de su talento. Me gustaría lanzarlo en Chile más adelante. Le dediqué y regalé a Alexis Sánchez mi primer libro, en Rumania, a quien conocí el 2017 donde jugaba un partido amistoso previo al mundial de Rusia del 2018, al que, como sabemos, no fuimos lamentablemente. Ahora estoy tratando de unir la poesía y el arte entre Chile y Etiopía, distintas culturas y civilizaciones. Señala que hizo una presentación de su libro con un destacado pintor local en Etiopía. “ Estoy de tratando de traducir poesía en español al amárico, que es difícil porque traducir poesía es difícil y a un idioma no latino es más difícil aún, lo tengo como proyecto”, finaliza.

