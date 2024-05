Caso Putre: Esta mañana se revisa si causa es vista por justicia militar o civil

Temprano esta mañana será la audiencia inhibitoria en el juzgado de garantía de Arica. En ella se determinará por qué vía continúa la causa que investiga la muerte del conscripto Franco Vargas, los apremios ilegítimos y todas sus consecuencias a raíz de la fatídica marcha en Putre. La audiencia tiene lugar luego que la ministra en visita de la corte de Apelaciones, Jenny Book, requiriera la inhabilitación del tribunal civil tras considerar que el caso debe ser investigado por la justicia militar. El INDH, querellante en el caso, señaló que la causa debiera ser vista por la justicia civil, pues se trata de violaciones a los derechos humanos, que pertenecen a la jurisdicción civil. De todas formas, la disputa por la competencia será zanjada por la Corte Suprema.

Según Asociación de Isapres, aprobación de ley corta no anticipa viabilidad del sector

Tras las intensas jornadas que se han vivido para intentar dar viabilidad al sector privado de la salud, con intensas negociaciones para que el sector de las Isapres no entre en insolvencia y el sistema privado pueda seguir operando, la Asociación de Isapres afirmó este lunes que la aprobación de la ‘Ley Corta’ no permite anticipar “la viabilidad del sector” y que la complejidad de los ajustes establecidos en el proyecto “impiden” que den por superada la crisis. No hay que olvidar que la Ley corta es una solución legislativa, impulsada por el gobierno, para que las Isapres que cobraron demás por no aplicar la tabla de factores que la superintendencia había fijado, devuelvan esos montos cobrados en exceso a los afiliados. Por lo pronto, la superintendencia de Salud emitió la circular que instruye a las isapres aplicar la Tabla única de Factores a todos los contratos con tablas antiguas a partir del 10 de septiembre.

Gobierno empatiza con Lula tras suspensión de visita por catástrofe en Brasil

Temprano se supo que el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva había suspendido la visita oficial a nuestro país que estaba prevista para los días 17 y 18 de mayo. El mandatario se vio en la obligación de suspender su viajes para avocarse a atender la emergencia climática que se vive en el estado de Rio Grande du Sol, dónde se cuentan en más de 2 millones los damnificados y en cientos de muertos y desaparecidos. Respecto de las relaciones entre Boric y Lula y las diferencias públicas que han tenido sobre algunos temas, como la condena en la asamblea general de la ONU a la invasión rusa en Ucrania que hizo el mandatario chileno o las posturas en contra de la dictadura de Maduro, que ha sostenido con fuerza el presidente Boric, a diferencia de Lula, la vocera de gobierno señaló que esas diferencias se han conversado hace tiempo y que siempre ha habido un diálogo fluido con Brasil y que la suspensión del viaje tiene por objetivo dedicarse al momento difícil que está viviendo Brasil.

Fuertes críticas a fiscal José Morales y a peritos de la PDI tras absolución de Juan Miguel Fuente-Alba

Con una fuerte crítica a los peritajes de la policía de investigaciones y al tono y contenido de la investigación del Fiscal José Morales, el tribunal de Juicio Oral en la Penal de Santiago leyó la absolución de los cargos en contra del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa Ana María Pinochet. La fiscalía anunció por lo pronto que recurrirá de nulidad, sin embargo, lo clave es que la acusación que pesaba sobre Fuente-Alba de lavado de activos, no fue probada razonablemente por los peritos ni por el ente persecutor.

Fiscalía abre investigación por muerte de aspirante a Gendarmería tras período de entrenamiento

La Fiscalía de Flagrancia del Biobío inició este una investigación para determinar las causas de muerte de una joven aspirante a Gendarmería que tras una licencia médica y su alta, se sometió a un proceso de entrenamiento en la institución. La joven falleció este domingo en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, lugar donde estaba internada por un cuadro de bronquitis debido a la Influenza A+.

El fiscal Sergio Caro dispuso que la Brigada de Homicidios de la PDI realice las diligencias investigativas, mientras que el cuerpo de la joven será trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Concepción para su respectiva autopsia.

Nuevo competidor en el rubro de los combustibles para vehículos particulares ingresa a Chile

Este lunes se abrió la primera estación de servicio para automóviles de la marca Aramco, que viene a reemplazar a las estaciones de Petrobras. La marca de origen Saudí compró la distribuidora nacional Esmax, que operaba la licencia de la marca brasileña Petrobras. De esta forma, de aquí a 24 meses, las más de 300 estaciones de esa marca, cambiarán su colorido y marca. La primera fue la que está ubicada en avenido Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina en Santiago.

Rusia dice que prohibición de importación de Uranio es una “ataque al mercado mundial”

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antonov, criticó duramente la prohibición de Estados Unidos a la importación de uranio ruso y lo calificó de “no solamente” un “ataque” contra Rusia, “sino también contra el mercado mundial” del combustible de uranio, afirmando que “altera” el equilibrio entre exportadores e importadores.

Entre tanto, el portavoz del gobierno norteamericano, Antony Blinken llegó a Kiev en una visita sorpresa para reafirmar apoyo de su país a Ucrania en medio del avance de tropas rusas en Jarkov. La presencia del secretario de Estado estadounidense ocurre cuando el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Andri Yermak, apeló el lunes a la ayuda “a tiempo” de Estados Unidos para defender la “estratégica” ciudad de Járkov ante los avances de las tropas rusas.

Condenan a prisión a hombre que lanzó botella a Presidente Milei en Argentina

A tres años y seis meses de prisión fue condenado el sujeto que lanzó una botella al Presidente de Argentina, Javier Milei, y que hirió a un efectivo de seguridad durante la ceremonia de toma de poder en la Casa Rosada, el pasado 10 de diciembre. La jueza federal María Eugenia Capuchetti dictó la pena de reclusión efectiva contra Gastón Mercanzini (51), en un juicio abreviado, luego de que inculpado y a quien lo medios trasandinos bautizaron como “militante K” por el kirchnerismo, aceptó los hechos que había cometido. La pena se unificó con otro juicio que Mercanzini tenía en la justicia de la provincia de Entre Ríos por abuso sexual, donde se desempeñó en una repartición municipal dedicada a la cultura.