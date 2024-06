PC insiste en persecución política tras prisión preventiva a Daniel Jadue

El Partido Comunista insiste en que hay persecución política contra la colectividad tras la prisión preventiva para Daniel Jadue, decretada este lunes a primera hora por la jueza del tercer juzgado de Garantía, Paulina Moya, por delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. De esta forma, esperan que la Corte de Apelaciones revierta la medida cautelar del edil, que consideraron excesiva. Parlamentarios y figuras del partido respaldaron la “política llevada adelante por el alcalde Jadue en Recoleta”. Incluso, la diputada Carmen Hertz aseguró que en la colectividad están convencidos de la inocencia del alcalde y por eso le expresan su apoyo. La parlamentaria fue más allá y aseguró que la prisión preventiva está vinculada a una campaña anticomunista que se ha desarrollado por años en Chile. Incluso, el comité central del partido en un comunicado, rechazó la prisión preventiva para Daniel Jadue y afirmó que les asiste la convicción política de la inocencia de Jadue, al que seguirán apoyando en el proceso. Temprano, la jueza Paulina Moya, había señalado que el tribunal no toma en cuenta afiliaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión, previendo la ola de críticas que se le vendrían encima. Y justificó la prisión preventiva del alcalde ya que al estar en funciones y que la municipalidad de Recoleta fuera considerada como víctima en la existencia del delito, su libertad se consideró como un peligro para la investigación.

Cámara rechaza proyecto para incorporar al jefe de la PDI y al Fiscal Nacional al Cosena

La sala de la Cámara de Diputados rechazó en general un proyecto de ley que proponía incorporar al Cosena o Consejo de Seguridad Nacional, al director general de la Policía de Investigaciones y al Fiscal Nacional. La iniciativa, presentada por parlamentarios de oposición, sostenía que, frente a la actual crisis en materia de seguridad pública, “se hace relevante establecer una actualización de los miembros de este Consejo”, por lo que la incorporación de ambas autoridades posibilitaría “una mejor gestión en el análisis y persecución de delitos, y el manejo de esta crisis de seguridad pública”. Pese a ello, el texto no fue aprobado, ya que necesitaba 4/7, es decir al menos 88 votos y solo obtuvo 81 a favor, 27 en contra y 15 abstenciones. Legisladores que no apoyaron el proyecto plantearon reparos en torno al rol del Cosena y al rol que tiene el fiscal nacional que no estarían relacionados, aunque manifestaron intención de mejorar la institucionalidad para una mejor persecución penal del crimen.

Ministerio de Salud descarta ampliar campaña de vacunación contra influenza

El Ministerio de Salud descartó ampliar la vacunación contra la influenza a la población general pese al aumento de estos casos y a la alerta que existe en el sistema sanitario por el alto nivel de ocupación de camas críticas. El argumento de la ministra subrogante, Andre Albagli, es que la OMS no recomienda vacunar a la población general y que no existe ningún país que lo haga. Agregó que Chile excede las recomendaciones de la OMS en torno a la vacunación. Aunque aseguró que no se pueden descartar medidas como la ampliación de la vacuna ante cambios en el escenario epidemiológico. De todas formas, desde el ministerio se advirtió que las próximas semanas se espera un alza en la circulación de la influenza y el virus respiratorio sincicial, este último que afecta principalmente a niños pequeños.

Dan a conocer Informa de Gestión Financiera del Estado y Codelco registró el peor desempeño del 2023

De acuerdo al informe de Gestión Financiera del Estado de la Contraloría, referido a los resultados consolidados de las empresas del estado, Codelco fue la firma que peor desempeño tuvo este 2023, con una pérdida de 535 millones. La otra cara de la moneda fue Banco Estado, que registró ganancias por 695 millones. En el informe se detalla que las transferencias recibidas por las compañías del Estado desde el sector público ascendieron a $2 mil 795 millones. Codelco ahí fue la más beneficiada. En sentido inverso, las transferencias desde las empresas hacia el Estado llegaron a $7 mil 785 millones. Enap y Codelco fueron las que desembolsaron más recursos.

Precaución por sistemas frontales que afectan al centro sur del país

Durante la noche de este lunes llegó un sistema frontal junto con un “ciclón extratropical” que provocarán fuertes precipitaciones en al menos tres regiones del centro-sur del país. Se espera que las precipitaciones sean significativas y afecten a las regiones de Ñuble, Maule, Biobío y parte de La Araucanía. Este fenómeno meteorológico comenzó la noche de este lunes y continuará hasta el jueves 6 de junio, acumulando alrededor de 200 milímetros de lluvia en total. El sistema frontal estará acompañado de vientos fuertes que podrían alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. Aunque este ciclón extratropical no llegará directamente a Santiago, se espera que el evento genere lluvias en la cordillera de la región Metropolitana durante este martes. Mientras tanto, en las zonas precordilleranas se esperan precipitaciones de baja intensidad, las cuales podrían acumular algunos milímetros en comunas como San José de Maipo y Melipilla.

Iglesia argentina advierte que población más pobre sufre hambre con frecuencia

La Iglesia argentina advirtió que el 10% de la población de ese país “sufre hambre con frecuencia”, en medio de las fuertes críticas al gobierno de Javier Milei por el retraso en la entrega de alimentos en los comedores comunitarios de Buenos Aires y en las provincias. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina el porcentaje se eleva a un 15% entre los menores de 18 años, agregando que uno de cada cuatro habitantes no come alimentos suficientes o de buena calidad, o directamente debe saltarse alguna comida, porque los ingresos no alcanzan. Estos datos se dieron a conocer luego que la semana pasada el presidente de la conferencia episcopal argentina, el obispo Oscar Ojeda, pidiera la distribución de comida que se encontraba en bodegas a la espera de llegar a los comedores y advirtiera de una falta de sensibilidad de las autoridades.

Presidente Biden tacha de “criminal convicto” a Donald Trump por primera vez

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó por primera vez a Donald Trump de “criminal convicto” tras el veredicto de culpabilidad conocido el jueves pasado, en el que un tribunal de Nueva York lo declaró culpable de delitos criminales. “Amigos, la campaña entró en un territorio nunca visto”, dijo Biden, en un mitting político. Biden dijo que los ataques de Trump al sistema de justicia estadounidense, que tienen al republicano alegando sin pruebas que el caso estaba arreglado en su contra, eran todavía más peligrosas. El demócrata también criticó a Trump por sugerir que mandarlo a prisión podría ser “un punto de ruptura” para sus seguidores, una advertencia que avivó las preocupaciones de violencia política en las elecciones del 5 de noviembre. “Dijo que si perdía habrá un baño de sangre en Estados Unidos. ¿Qué clase de hombre es este?“, exclamó Biden a sus seguidores.