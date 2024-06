Abogado de Jadue recurrirá a la Corte de Apelaciones mientras partido de Maduro respaldó al alcalde

Luego de que transcurrieran las primeras 24 horas desde que el alcalde Jadue quedara en prisión preventiva y tras una discusión política generalizada sobre la petinencia de la medida cautelar, respecto de otras causas similares, el abogado del edil informó que acudirán a la Corte de Apelaciones para modificar la medida cautelar. Descartando, de esta forma, recurrir a tribunales internacionales, por el momento.

“Nosotros vamos a apelar a la resolución, confiamos en que la Corte va a ocupar criterios que sean objetivos, no tenemos ninguna duda en el sistema judicial chileno y, por lo tanto, creemos que podemos revocar la determinación en la Corte. Si no se revoca en la Corte, indudablemente vamos a tratar de cambiar la cautelar con una revisión de la medida cautelar”, dijo a Radio Universo.

Mientras, ayer se supo que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emitió un comunicado para respaldar al alcalde de Recoleta. La colectividad que respalda a Nicolás Maduro denunció que la acción judicial contra el edil es parte de una estrategia de persecución política destinada a deslegitimar a líderes progresistas en Latinoamérica. El partido fundado por Hugo Chávez declara que la prisión preventiva de Daniel Jadue en Chile “ratifica, una vez más, el uso exacerbado del lawfare como estrategia regional para acusar sin fundamentos legales y probatorios a líderes progresistas”.

Concejales se querellan por dichos de alcaldesa Pizarro en La Pintana

Cuatro concejales de la comuna de La Pintana presentaron una querella por injurias graves contra la alcaldesa de esa comuna, Claudia Pizarro tras dichos de la edil por el rechazo del concejo a entregar en comodato una parte de un sitio eriazo propiedad de la comuna al Duoc UC para la instalación del primer instituto profesional que tendría la comuna. Para la jefa comuna no se trata de un tema político partidista, sino que va más allá, dijo, sino que son pasadas de cuenta por sus denuncias contra la corrupción y la narcopolítica”, dijo la alcaldesa. Los concejales que presentaron la querella son Scarlet Rohten (PS), Simón Bolívar (PR), Sandra Chacón (FRVS) y Carla Gatica (Ind.), ediles que rechazaron la propuesta ligada al centro educativo.

Peritaje hecho por Jacquline van Rysselberghe en caso de DDHH es declarado inválido

El ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, declaró inválido el peritaje realizado por Jacqueline van Rysselberghe que fue crucial para argumentar la enajenación mental de José Otarola, condenado a 15 años de cárcel por su participación en los homicidios de la matanza de Laja-San Rosendo, considerado un delito de lesa humanidad. Según el Servicio Médico Legal, la psiquiatra y exsenadora UDI, había sido contratada para realizar peritajes en casos criminales entre 2018 y 2022, y no debió ser asignada a un caso de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Por eso, el SML abrió un sumario administrativo el pasado 29 de mayo para esclarecer la asignación irregular. La decisión del ministro Aldana implica que se debe designar un nuevo perito para elaborar un informe imparcial sobre el estado mental de Otarola. Ante la polémica generada por el peritaje inválido, el Servicio Médico Legal decidió no renovar el contrato de prestación de servicios de Jacqueline van Rysselberghe, que expirará el próximo 30 de junio. La exsenadora fue contratada vía trato directo en abril de este año.

En comisión del senado, embajador chino critica sobretasas al acero

El embajador chino en nuestro país, Niu Qingbao, llegó hasta la comisión de economía del senado para defender el acero de su país, afectado por las sobretasas impuestas en marzo por recomendación de la comisión antidistorsiones, luego de que la siderúrgica Huachipato, en primera instancia considerara insuficiente la primera recomendación de aplicar un 15%, que luego de apelaciones, terminó en casi un 25%. El diplomático entregó tres argumentas para defender que el acero de su país no está vinculado a la práctica del dumping. Primero aseguró que el acero chino abastece principalemente la demanda interna de su país. Luego agregó que la industria del acero en China es resultado de la innovación tecnológica y la fuerte competencia interna. Y finalmente acusó que bajo el pretexto de situaciones especiales del mercado, la comisión antidistorsiones no tomó en cuenta estas evidencias para imponer la sobretasa, calificando lo ocurrido como una señal de proteccionismo comercial.

Cámara rechaza fortalecer ley Antidiscriminación en tensa sesión

Luego de una intensa sesión, la Cámara de Diputados rechazó el fortalecimiento a la “Ley Zamudio”, que tenía por objetivo establecer medidas contra la discriminación. Pese al respaldo del Gobierno, la iniciativa fue finalmente rechazada con 69 votos en contra, 63 a favor y 13 abstenciones. El proyecto ahora deberá ser revisado en comisión mixta. Desde la oposición se argumentó que el proyecto limita la libertad de opinión, invierte la carga de la prueba y sanciona la omisión, describiéndolo como una medida “totalitaria” e “ideológica” que amenaza la seguridad jurídica. Por otro lado, aunque Demócratas valoró el espíritu del proyecto, votaron en contra argumentando que existen aspectos que deben ser mejorados.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó que en los debates sobre leyes antidiscriminatorias suelen surgir “posiciones legítimas” sobre qué actos pueden constituir discriminación, subrayando que las reservas de constitucionalidad no son nuevas en este tipo de debates desde la década de los 90. Además, cuestionó los argumentos recurrentes que se utilizan en contra de este tipo de leyes, como la defensa de la libertad de expresión y la educación preferente. “Muchos de los argumentos de la sala son de temor, más que argumentos basados en la evidencia del texto”, dijo el ministro.

Suspenden clases en 3 regiones por sistema frontal que preocupa por isotermas altas

Desde la madrugada de este miércoles hasta la noche del jueves se espera un intenso sistema frontal que traerá fuertes lluvias entre las regiones de O’Higgins y Los Ríos. El Senapred, además, informó que el sistema es de características cálidas, lo que significa que tiene isoterma alta que podría hacer llover en lugares donde habitualmente cae nieve, lo que implica un peligro de deslizamientos de tierra. Se informó que la mayor cantidad de precipitaciones se podría dar en los sectores precordilleranos y cordilleranos, entre las regiones del Maule y Los Ríos. Lo que se suma a un aviso por probables tormentas eléctricas, que estarían principalmente concentradas en sectores de las regiones de Ñuble y Biobío.

Y ante este escenario, desde el Ministerio de Educación informaron que para este miércoles 5 de junio se suspenderán las clases en 14 comunas de la Región del Biobío y en una de la Región de Los Ríos. Además, de manera individual, cinco municipios de la Región de Ñuble anunciaron la suspensión de clases para esta jornada.

Nueva Alerta Ambiental en Santiago por problemas de ventilación

Por tercer día consecutivo la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró alerta ambiental debido a las condiciones adversas de ventilación en la cuenca de Santiago. Ya el viernes se había decretado preemergencia y estos dos últimos días alerta ambiental. Lo importante es tener en cuenta que los virus respiratorios están en su peak de circulación y por lo mismo se llama a extremar las medidas de precaución. Respecto a actividades deportivas, el Ministerio de Educación sugiere que, en los días de alerta ambiental, las clases de educación física para los escolares no se suspendan, pero que se modifique la intensidad de ellas, idealmente realizándolas bajo techo. Respecto de la restricción vehicular, esta afectará a los vehículos con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011 con placa patente terminada en 8 y 9, en toda la provincia de Santiago y San Bernardo y Puente Alto. Para las motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, corren los mismos dígitos. Los automóviles y vehículos de carga sin sello verde, no pueden circular los que tengan patente terminada en 6-7-8-9 fuera del anillo de Américo Vespucio en la provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Al interior del anillo Américo Vespucio, todos los autos sin sello verde con inscripción anterior a 2002, no podrán circular.

México realizará el conteo de más de 100 mil centro de votación para garantizar transparencia

En México, el Instituto Nacional Electoral decidió realizar un reconteo de votos, como una forma de garantizar la ausencia de irregularidades en última elección, que terminó con Claudia Sheinbaum electa por una aplastante mayoría y que fue la elección más grande que ha tenido el país norteamericano. De acuerdo al organismo, se recontarán votos en unos 100 mil centros de votación, lo que equivale a un 60% de las mesas. El consejero electoral Martín Faz explicó que el porcentaje “se proyecta como el mínimo”, pero puede aumentar como “resultado de una revisión de las causas establecidas en la ley”.

Recordó que en los comicios de 2018 hubo un recuento del 75 %, a pesar de la clara diferencia entre el primero y segundo lugar en la elección presidencial. Sin embargo, descartó de plano las acusaciones de fraude electoral.