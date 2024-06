Sistema frontal: Clases suspendidas en 7 regiones y 80 mm de agua se espera para hoy en Santiago

Sistema frontal: Clases suspendidas en 7 regiones y hasta 80 mm de agua se espera para hoy

Desde las primeras horas de este jueves, el sistema frontal que ya está afectando a las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, se dejó sentir fuertemente en el Maule, O’Higgins y la región metropolitana. Son 7 en total las regiones que suspendieron las clases de manera preventiva, es decir, desde la región de Coquimbo a la Araucanía para hoy jueves y mañana viernes. Según la Junaeb, se están tomando las para asegurar la continuidad del servicio de alimentación escolar, pese a la suspensión de las clases. Las lluvias en Santiago comenzaron a eso de las 2 de la madrugada con mucha intensidad y se espera que dejen entre 70 y 80 mm de agua caída con vientos de hasta 50 km/h. Durante esta madrugada el Senapred anunció que se declaró Alerta Amarilla para las comunas de Pinto, San Ignacio, Chillán, Chillán Viejo y Bulnes por crecida del río Larqui. Un poco antes, se había declarado emergencia para las comunas de Angol, Renaico, Lumaco, Collipulli y Ercilla por Evento Meteorológico. El último reporte de Senapred, de esta madrugada indica que hay más de mil 245 personas damnificadas, casi en su totalidad en la región del Biobío, con 50 albergados y 482 asilados. Hay 2 mil 35 casas con daño producto de las lluvias e inundaciones y otras 250 con daño considerado mayor. El número de clientes sin suministro eléctrico en las 8 regiones afectadas es de 53 mil, y la mayoría se concentra en las regiones del Maule y el Biobío.

Daniel Jadue permanecerá en prisión preventiva, tras apelación de la defensa

La Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal. El tribunal también ratificó la prisión preventiva de José Matias Muñoz Becerra, exsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Farmacias (Achifarp), imputado como autor de los delitos de cohecho cometido por empleado público, administración desleal, fraude al fisco reiterado y malversación de caudales públicos. La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones—integrada por las ministras Jessica González, Lilian Leyton y el ministro Tomás Gray—compartió los argumentos del Tercer Juzgado de Garantía respecto de necesidad de cautela y confirmó la decisión que el 3 de junio pasado decretó la prisión preventiva de los imputados. En tanto, Jadue volvió a hacer público un mensaje en el que esta vez llama a “redoblar los esfuerzos para defender el proyecto de Recoleta por un Chile más justo donde nadie se quede atrás. Debemos seguir corriendo el cerco de lo posible evitando que la derecha llegue a destruir todo lo avanzado”, escribió el alcalde en un papel que fue difundido por la cuenta de Youtube del programa Sin Maquillaje.

Dura respuesta de la UDI a Carter tras anuncio de participación en primaria presidencial

La UDI respondió duramente al alcalde Rodolfo Carter luego que este anunciara deslenguadamente su intención de ir a la primaria contra Evelyn Matthei, para, según dijo, ganarle. Tal como publicó El Mostrador este martes, en Chile Vamos lo intuían y rápidamente le bajaron el perfil porque a la coalisión no le gustó que Carter entrara a pelear con Matthei de esa forma y en este momento político. El senador y presidente del partido gremialista, Javier Macaya, manifestó que la primaria presidencial “es un escenario que no debe estar en las prioridades de quienes queremos derrotar a la izquierda”, mientras la secretaria general, María José Hoffmann, criticó el tono de entrada del alcalde Carter. Pero el timonel gremialista fue más allá y expresó que no le parece que hoy día, “en un escenario donde hay desafíos tan relevantes como ponernos de acuerdo en una candidatura única, hagamos algo tan de la vieja política como pelearnos por la prensa o mandarnos emplazamientos”.

Senado argentino da luz verde a proyecto estrella de Milei en medio de manifestaciones

El Senado de Argentina aprobó—en general—la llamada Ley Bases, el ambicioso proyecto legislativo del gobierno de Javier Milei, que establece el marco legal para la transformación del modelo económico y social del país trasandino bajo el mandato del líder del partido La Libertad Avanza. Tras un debate ininterrumpido y mientras en la calle miles de manifestantes se pronunciaban en contra del cuerpo legal, también conocido como ‘ley ómnibus’, este fue aprobado por 37 votos a favor y 36 en contra, incluido el llamado “voto de calidad” de la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta del gobierno de Milei, Victoria Villarruel, quien deshizo el empate en una segunda votación.

El Ministerio de Seguridad —comandado por Patricia Bullrich—desplegó a unos 1.200 agentes de cuatro corporaciones policiales que emplearon gases lacrimógenos, carros lanzaaguas y balas de goma para dispersar a los miles de manifestantes que desde primera hora de la mañana se habían dado cita en la Plaza del Congreso convocados por organizaciones sociales, políticas y sindicales en repudio al proyecto de reformas económicas. Según informaron fuentes policiales a EFE, al menos 23 personas fueron detenidas, cinco de las cuales fueron puestas a disposición judicial.

Organismos de DD.HH. denuncian más de 1.100 “presos políticos” en Cuba

La organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD) denunció este jueves que la “represión” en Cuba ha dejado 19 nuevos casos de “presos políticos” solo en mayo pasado, con lo que el número total de estos se elevaba a 1.113.”Este mes se ha caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos, el operativo represivo a gran escala contra periodistas independientes, las torturas a presos con padecimientos psiquiátricos y la negación de beneficios carcelarios para presos políticos con derecho a ellos”, como libertad condicional o la suspensión del trabajo correccional, según un comunicado. La ONG cita los casos de varios periodistas, como Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, del medio Panorama Pinareño, detenidos el 9 de mayo a quienes además les fueron “confiscados” los equipos de trabajo.

China no descarta investigación a lácteos y cerdo europeos para “proteger sus intereses”

China declaró este jueves que sus industrias “tienen derecho a presentar una solicitud de investigación”, en respuesta a si el país asiático comenzará pesquisas sobre las importaciones de productos lácteos y cerdo provenientes de Europa como represalia a la imposición de aranceles a la importación de autos eléctricos chinos, que impuso la Unión Europea.

La prensa estatal china había adelantado en las últimas semanas posibles represalias a los aranceles europeos, entre las que figuran investigaciones ‘antidumping’ contra los lácteos o el cerdo provenientes de Europa, sobre todo de España.

La Unión Europea anunció la aplicaicón de aranceles a los vehículos eléctricos chinos tras los resultados de una investigación para averiguar hasta qué punto la penetración de autos del gigante asiático en el mercado comunitario afectaba a los fabricantes europeos. En la investigación, se concluyó que la cadena de suministro de vehículos eléctricos se “beneficia, en gran medida de subvenciones injustas en China” que “presentan una amenaza claramente previsible e inminente a la industria de la Unión Europea“.