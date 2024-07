Chile califica de vergonzoso retiro de diplomáticos, mientras Venezuela se prepara para protestas

“Vergonzoso”: Chile condena exigencia de Venezuela de retiro de diplomáticos tras elecciones

La Moneda condenó la demanda de Venezuela de retirar a los diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay en respuesta a críticas internacionales sobre las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Nicolás Maduro. Chile considera que esta medida refleja la difícil situación en Venezuela y preocupa por el impacto en los 700.000 venezolanos residentes en el país. El presidente Boric, de visita oficial en los Emiratos Árabes, posteó en su cuenta de X defendió la decisión de su gobierno de no reconocer los comicios mientras no se presenten la actas del proceso y señaló: “no hemos hecho más que sostener lo que creemos correcto: que los resultados de la elección sean transparentes y verificables por veedores no comprometidos con el actual gobierno mediante la publicación íntegra de las actas”.

Protestas en Venezuela, con decenas de detenidos, tras cuestionado resultado de elecciones

Los cuestionados resultados oficiales de las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela, que otorgan el triunfo al mandatario Nicolás Maduro, despertaron las protestas en Caracas y en varias regiones del país, algunas de ellas reprimidas por militares, mientras que la oposición mayoritaria ratificó “la victoria” de su candidato, Edmundo González Urrutia. Maduro denunció hechos “criminales” y “terroristas” de los que responsabilizó a la oposición y aseguró que han sido detenidas decenas de personas. El chavismo convocó este martes a todas “las fuerzas del pueblo revolucionario” a que “hagan grandes marchas” en estados y ciudades de Venezuela con la intención de “defender la paz”.

Otorgan indemnización histórica a familiares de las víctimas del incendio en la Cárcel de San Miguel

En un fallo del séptimo juzgado civil de Santiago y ratificado ayer por la primera sala de la Corte de Apelaciones, se ordenó al Estado de Chile indemnizar a los familiares de las víctimas del incendio en la cárcel de San Miguel en 2010, donde murieron 81 reclusos. La indemnización total de $3.760.500.000 pesos chilenos se distribuirá entre 285 personas, incluyendo cónyuges, hijos, padres y hermanos. La Corte de Apelaciones de Santiago determinó la responsabilidad objetiva del Estado debido a la falta de medidas de seguridad y control en el penal. Este fallo es un precedente importante para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.

Hasta hoy ampliaron detención de imputados por homicidio de 3 Carabineros en Cañete

El fiscal Roberto Garrido solicitó la ampliación de la detención de los tres imputados por el homicidio de tres carabineros en Cañete para realizar peritajes a dos pistolas halladas cerca de la casa de los hermanos Tomás y Felipe Antihuén Santi. La detención de Felipe y Yefferson Antihuén Santi, y Nicolás Rivas Paillán fue declarada legal, y la formalización de cargos se realizará durante el día de hoy. Los imputados fueron enviados a distintas cárceles, mientras Carabineros busca a Tomás Antihuén, quien logró escapar.

Blinken y Austin se reúnen con Marcos para “expandir” su alianza ante tensiones con China

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y el de Defensa, Lloyd Austin, se reunieron este martes en Manila con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., con el objetivo de “expandir” la alianza entre ambos países en medio de tensiones entre Filipinas y China por el mar de China Meridional. La reunión pone de manifiesto “la fortaleza histórica de la alianza entre EE.UU. y Filipinas, la cual estamos expandiendo y modernizando para apoyar la visión común de un Indopacífico libre y abierto”, subraya un comunicado publicado por la secretaría de Estado de EE.UU.

Campaña presidencial de Harris en EE.UU. empieza a tomar interés de políticos y audiencia

El gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, se está sumando a la lista de los principales aspirantes a convertirse en el ‘número dos’ de Kamala Harris en la candidatura a la Casa Blanca. Walz, de 60 años, había quedado tapado entre otros nombres como el del senador por Arizona, Mark Kelly, o los gobernadores de Pensilvania, Josh Shapiro; Kentucky, Andy Beshear, o Carolina del Norte, Roy Cooper. Todos ellos trabajando contrarreloj para convencer a Harris de que son candidatos ideales a vicepresidente. Así la campaña demócrata cobre vida, luego que hace un par de semanas parecía está destinada al fracaso con el presidente Joe Biden al frente. Tanto así que anoche, actores como Jeff Bridges, Mark Hamill, Bradley Whitford y Mark Rufallo participaron anoche en la campaña “White dudes for Harris” (Hombres blancos por Harris) un grupo de apoyo para lograr donaciones para la candidatura de la vicepresidenta de Estados Unidos. Durante las más de tres horas que duró la convocatoria que era por Zoom se lograron recaudar 3,7 millones de dólares, según los organizadores.