Caso Hermosilla: Segundo día de formalización revela modus operandi y estructura criminal

Durante la segunda jornada de formalización por el caso Audios, el Ministerio Público -representado por el fiscal Miguel Ángel Orellana- detalló el modus operandi del abogado Luis Hermosilla en la estructura criminal de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff y Daniel y Ariel Sauer. En su relato, aparecieron diversas personalidades políticas, como Andrés Chadwick, Sebastián Sichel y el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. “Para entender cabalmente el conocimiento que Luis Hermosilla tenía respecto del funcionamiento de esta verdadera estructura criminal y su plan criminal, hay que analizar la posición que tenía dentro de él”, dijo el persecutor.

En medio de la formalización del abogado Luis Hermosilla, el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, presentó una licencia médica desde el 12 de agosto. Su ausencia y los chats revelados entre Matus y Hermosilla levantaron suspicacias. Sin embargo, Matus defendió su conducta, afirmando que no hay ilegalidades en las conversaciones. La situación ha generado debate en el Congreso sobre una posible acusación constitucional contra él, mientras que la UDI y RN piden prudencia en las decisiones.

Presidente Boric endurece tono contra Venezuela y Carmona evita hablar del tema

El presidente Gabriel Boric criticó duramente el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que ratificó la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, calificándolo como una “consolidación del fraude”. Boric denunció el régimen de Maduro como una dictadura que falsea elecciones y reprime la disidencia. El canciller Alberto van Klaveren y Boric confirmaron que Chile no reconoce el resultado, sumándose a un llamado internacional para la publicación de todas las actas y una revisión imparcial. Los Gobiernos Uruguay, Paraguay y Guatemala también calificaron este jueves de “fraude” el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, mientras los líderes de Colombia, Brasil y México, que trataron de mediar en la crisis poselectoral, aún no se han pronunciado. Mientras, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, evitó comentar sobre las críticas del Presidente Boric al régimen venezolano y enfatizó que el PC aún no ha definido una postura y que actualmente están enfocados en el juicio a Hermosilla. Además, el dirigente se abstuvo de opinar sobre los nuevo y virulentos ataques del canciller venezolano, Yván Gil, contra el presidente Boric, indicando que el PC dará su pronunciamiento en el momento adecuado.

Joaquín Lavín León acusado de fraude y tráfico de influencias en medio de caso Cathy Barriga

La exalcaldesa Cathy Barriga, imputada por un desfalco superior a $30 mil millones, sigue bajo arresto domiciliario y enfrenta cargos por fraude al fisco y falsificación. La Fiscalía ha separado una arista del caso, abriendo una causa contra su cónyuge, el diputado Joaquín Lavín León, por fraude al fisco y tráfico de influencias. Lavín León, según nuevos antecedentes, habría ejercido una influencia significativa en la administración municipal de Barriga, enviando instrucciones sobre el manejo del municipio, a pesar de no tener autoridad formal.

Padre e hijo detenidos por caso del robo a Brinks en Rancagua: ya hay 20 arrestos

Este jueves se detuvo a un padre y su hijo en la investigación sobre el millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua, elevando el total de capturados a 20. Los primeros 18 detenidos están en prisión preventiva y enfrentan cargos de robo con intimidación, asociación criminal, porte de armas prohibidas, entre otros. Carabineros, que han estado excavando y realizando pericias en San Ramón, buscan recuperar el botín de $12 mil millones. Una de las armas usadas en el robo está vinculada al ataque a la comitiva de la exministra Izkia Siches en 2022.

Ministerio Público investigará a fiscal Palma por violación de secreto en audio enviado a Hermosilla

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, será investigado por el Ministerio Público en una nueva arista a partir del caso Hermosilla, por una eventual violación de secreto en una causa penal por narcotráfico. Según un reportaje emitido anoche por Tele 13, Palma se habría contactado con el abogado Luis Hermosilla, quien en su estudio contaba con un profesional que estaba defendiendo a un acusado por el tráfico de 20 kilogramos de cocaína en Aysén. La comunicación, según el reportaje, se habría producido a través de un mensaje de audio de WhatsApp, en el que se habrían revelado antecedentes del proceso. Hay que recordar que el celular de Palma había sido incautado en julio pasado, por orden del Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco de una causa por un eventual soborno en el último concurso a fiscal nacional.

Harris se presenta como el contrapunto a un “Trump sin límites” al aceptar la nominación

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, se presentó este jueves ante los estadounidenses como la única opción a un Donald Trump “sin límites” y prometió una “nueva vía hacia adelante” al aceptar la nominación que la convierte en la primera mujer de orígenes afroamericanos e indios en optar por la presidencia del país. “En nombre de todos cuyas historias solo pueden escribirse en esta gran nación, acepto su nominación para ser presidenta de Estados Unidos”, declaró como colofón a dos meses turbulentos para los demócratas, que comenzaron con la nefasta actuación de un avejentado presidente Joe Biden en el debate presidencial del 27 de junio.