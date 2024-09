Juntos y Revueltos: Marta Lagos y Clarisa Hardy sobre negativa de Vivanco a mostrar chats y más

En el programa Juntos y Revueltos de hoy, se abordaron dos temas centrales. Primero, se discutió la situación de la suspendida ministra Ángela Vivanco, cuyos abogados presentaron escritos para bloquear la solicitud del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien busca acceso a sus chats con el abogado Hermosilla.

La defensa sostiene que la solicitud infringe el orden jurídico y la Ley de Protección de la Vida Privada. A pesar de ello, Vivanco entregó voluntariamente su teléfono y computador al Ministerio Público en el marco de la investigación sobre tráfico de influencias, cohecho y negociación incompatible relacionada con el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que favoreció -con voto de Vivanco- al consorcio Belaz Movitec en desmedro de su contraparte, la estatal Codelco.

El segundo tema fue la declaración pública de Andrés Chadwick, quien negó vínculos con STF Capital, empresa de los hermanos Sauer, después de que la Comisión para el Mercado Financiero revelara una supuesta gestión a favor de la corredora.

Chadwick afirmó que solo realizó consultas sobre procedimientos regulatorios y no tenía contacto directo con la empresa. Aclaró también que en ese momento no ocupaba cargos públicos, por lo que sus acciones no están sujetas a la ley de lobby. No obstante, la derecha sigue mostrando incomodidad por su implicación, especialmente de cara a las elecciones de octubre.

Sobre esto y más, lo conversaron las panelistas Marta Lagos, fundadora de MORI Chile y directora de Latinobarómetro; junto a Clarisa Hardy, exministra de Michelle Bachelet, psicóloga y antropóloga; conducidas por la periodista Fran Castillo.

Revisa el programa completo a continuación: