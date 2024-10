Día clave para ministro Muñoz en el Senado: hoy se vota acusación constitucional en su contra

Para hoy está fijada la parte final de la revisión de la acusación constitucional del ministro de la corte suprema Sergio Muñoz. Aun hay dudas respecto de cómo votarán algunos parlamentarios, entre ellos Matías Walker, de Demócratas y Karim Bianchi independiente. Tampoco hay claridad de si el senador RN Francisco Chahuán se inhabilitará o no, dado que su esposa es jueza de familia y por lo tanto la Corte Suprema supervisa su tribunal. Sin embargo el punto que pone en suspenso los cálculos sobre cuántos votos habrá o no para el libelo lo puso anoche la senadora Paulina Nuñez que habría pedido permiso para ausentar del país, lo que cambiaría los cuórum y permitiría que, de no mediar más cambios, se apruebe la acusación. Durante la jornada de este martes en la que se escuchó al suspendido ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz defendió su inocencia, argumentando que no existen pruebas y que el caso podría comprometer la independencia del Poder Judicial en el futuro. El magistrado como parte de su estrategia de defensa sumó al excontralor Ramiro Mendoza a su equipo. Hoy será jornada clave durante la mañana.

Por dos votos Jean Pierre Matus sortea Acusación Constitucional: oposición rechazó libelo en bloque

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, con 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones. La oposición, incluyendo Renovación Nacional, UDI, Evópoli, el Partido Republicano y Demócratas, se unió en el rechazo. El libelo, presentado en septiembre, señalaba que Matus mintió sobre su relación con el abogado Luis Hermosilla y no declaró entre sus inhabilidades al penalista y a Andrés Chadwick. Eric Aedo, impulsor del libelo, criticó el resultado, sugiriendo que la Cámara dio una mala señal respecto a la probidad.

Falta un “largo camino” para el fin al CAE: inicia debate del Financiamiento a la Educación Superior

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados comenzó a analizar el proyecto del Gobierno que propone un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, el FES, que incluye reorganización y condonación de deudas educativas. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el subsecretario Víctor Orellana presentaron antecedentes sobre el CAE, subrayando la alta morosidad de los deudores. El proyecto busca facilitar el acceso a la educación superior sin endeudamiento y aliviar la carga de los actuales deudores del CAE y créditos CORFO.

Gobierno entrega a profesores lineamientos de propuesta por deuda histórica

También en educación, pero en otras materias, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presentó a la directiva del Colegio de Profesores los lineamientos preliminares de la propuesta para reparar la deuda histórica de los docentes, compromiso clave del gobierno. Aunque el gremio esperaba una propuesta completa, se valoró el avance, destacando que la compensación incluirá al 100% de los afectados, con un bono de entre $4,5 y $5 millones. Aún no se define el calendario de pagos. Se realizará una consulta al profesorado el 28 y 29 de octubre para decidir sobre la propuesta final.

Robo millonario en Brinks: detienen a cinco carabineros por participar en asalto de 12 mil millones

Cinco carabineros de Rancagua fueron detenidos este martes por su presunta participación en el millonario robo a la empresa de transporte de valores Brinks, el pasado 16 de agosto, cuando una banda de más de 20 personas sustrajo 12 mil millones de pesos de las bodegas. Entre los detenidos se encuentran un carabinero raso y cuatro cabos, quienes están bajo custodia en la Primera Comisaría de Rancagua y la subcomisaría Diego Portales y fueron dados de baja. Los procedimientos judiciales para formalizar su detención se realizarán hoy o mañana, y no se descarta que la Fiscalía solicite ampliar su arresto para continuar con la investigación.

Gareca en la cuerda floja tras dura derrota de Chile ante Colombia: DT se declara en reflexión

Chile sufrió una dura derrota 4-0 ante Colombia en Barranquilla, quedando en el último lugar de las eliminatorias sudamericanas con solo cinco puntos. La selección de Ricardo Gareca fue superada en todas las líneas por los dirigidos de Néstor Lorenzo, con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra. Este resultado profundiza la crisis de “La Roja” y pone en duda la continuidad de Gareca como entrenador, a medida que se alejan las posibilidades de clasificación al Mundial.

Israel mata al jefe de la unidad de drones de Hamás en el norte de la Franja de Gaza

El Ejército israelí informó haber matado a Mahmud al Mabhouh, jefe de la unidad de drones de Hamás, en el norte de la Franja de Gaza. La ofensiva israelí continúa en esa zona, especialmente en el campo de refugiados de Yabalia, donde más de 350 personas han muerto en 12 días de ataques. Hamás denunció la grave crisis humanitaria y exigió la apertura de un corredor seguro para los hospitales cercados. Además, un ataque aéreo israelí en Gaza dejó cinco muertos, y en Rafah, Israel eliminó una célula terrorista.