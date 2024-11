Juntos y Revueltos: Marta Lagos y Clarisa Hardy analizan la prisión preventiva de Cathy Barriga

En el capítulo de hoy de Juntos y Revueltos, conducido por Fran Castillo, se analizó la prisión preventiva en contra de Cathy Barriga por la investigación que se encuentra en curso por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su mandato entre 2016 y 2021. El CDE y los querellantes solicitaron la medida cautelar, luego de que el 13 de septiembre de este año se ratificara la medida de arresto domiciliario total bajo la cual se encontraba Barriga desde el 16 de enero.

Según un informe de Contraloría, los gastos ocultados por la administración de Barriga afectaron el presupuesto municipal, generando una deuda que, hasta el momento, supera los 32.000 millones de pesos.

Marta Lagos, director de Latinobarómetro, explicó que “el hecho de que hayan tomado la prisión preventiva me devuelve el que estamos en un orden civilizatorio. En cuanto a lo del hijo y el informe de su tratamiento, me parece que está dentro de la falsedad de esa familia. Ella no iba preparada, -para ser detenida-“.

Además, abordó el tema de la corrupción en los municipios del país. Lagos señaló que: “Tenemos un serio problema de corrupción en las municipales en Chile. Más allá de Barriga y Torrealba, los medios de comunicación no lo ven. Me parece que hay una liviandad en la agenda informativa y de parte de los políticos que hacen análisis de los casos. Esto es una problemática nacional”.

Por otro lado, Clarisa Hardy, exministra de Planificación, abordó la violencia en los colegios y las medidas tomadas por la oposición. Hardy explicó que “una de las glosas es que no se aplique gratuidad por un año a alumnos de 3ro y 4to medio que hayan sido sancionados por hechos violentos. Además, ni siquiera uno puede decir que hay una preocupación por la violencia escolar, esto es simple un gallito de excusas que pone la oposición para poner obstáculos a este Gobierno”.

Finalmente, ambas abordaron las próximas elecciones de gobernadores que se realizarán en once regiones del país, entre ellas la región metropolitana en donde Claudio Orrego se enfrentará a Francisco Orrego.

Revisa el capítulo completo a continuación: