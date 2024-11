Ariel Ramos, concejal de Maipú: “Diputado Lavín era el alcalde de Maipú en las sombras”

Durante la mañana del pasado martes 29 de octubre, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron la oficina del diputado Joaquín Lavín León en el Congreso Nacional en Valparaíso, en el marco de una investigación sobre facturas ideológicamente falsas.

El caso, tramitado bajo reserva, se relaciona con una investigación en curso que involucra a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien enfrenta cargos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Durante la audiencia de formalización de Barriga (esposa del diputado) en enero la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, detalló que Lavín tuvo “injerencia” en contrataciones y actividades en Maipú durante el mandato de su esposa.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el concejal electo de Maipú Ariel Ramos (PC), quien es enfático al señalar el rol “activo, pero desde las sombras” de Lavín León en la municipalidad.

“Nosotros decíamos que era el alcalde de las sombras porque sabíamos que estaba tomando decisión al interior del municipio, pero sin estar muy presente”, rememora el concejal de su primer período en el cargo, que coincidió con el de Cathy Barriga liderando la comuna.

“Lo que sí hacía, desde un primer momento, era nominar a algunos directores de confianza de la alcaldesa en algunas áreas claves, como la dirección jurídica”, agregó también. En específico recuerdo el nombramiento de Carlos Fairlie, director jurídico de la municipalidad y “que era estrecho colaborador de Joaquín Lavín, mediante el cual operaba para tomar algunas decisiones importantes”.

Por lo mismo su juicio respecto al rol de Lavín León en la municipalidad es tajante: “a mí no me quedan dudas que muchas de las licitaciones, compras, y el hecho de favorecer a algunos proveedores en particular, venía de la mano del diputado Joaquín Lavín, como así también en algo que ya se ha revelado en el marco de la investigación, que tiene que ver con la intromisión del diputado en un área muy sensible, que tiene que ver con los despidos y las contrataciones de personal que se hacían al interior del municipio”.

Lo anterior, relata el concejal del PC, debido a los casos perdidos por la municipalidad por despidos injustificados durante la administración de Barriga. “Esos trabajadores demandaron en tribunales laborales y nosotros teníamos que aprobar ahí acuerdos y transacciones, o bien el municipio directamente acudía al pago de esas indemnizaciones. Eso fue algo que ocurrió desde el primer mes, en el que personalmente le advertí (a Barriga) que iba a generar un daño patrimonial tremendo”.

“(…) Pues bien, hay unas cadenas de correos que revelan que el diputado Lavín pedía determinadas desvinculaciones, o bien cuando habían listas de desvinculados, les copiaban a él para que tomara conocimiento”.

En esa línea también cita el audio en la causa abierta contra Lavín León por fraude al fisco y tráfico de influencias, en donde se le escucha durante una reunión respecto de sus planes para la gestión municipal: “hay que cagar a todos los rojos de la municipalidad, vamos a poner a todos en contratas y plantas del partido de nosotros”.

“Ahí claramente hay una intromisión directa de un diputado, de un representante del poder legislativo entorno a otra área de administración del estado, como lo es una municipalidad, lo que estaría constituyendo un claro ejemplo de tráfico de influencias, sumado a también la posibilidad de fraude al fisco”, sentencia Ramos.