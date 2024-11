Juntos y Revueltos: Marta Lagos y Clarisa Hardy abordan la reforma al sistema político nacional

En el capítulo de hoy de Juntos y Revueltos, conducido por Fran Castillo, se abordaron la denuncia en contra del Presidente Gabriel Boric por “difusión de registros de imágenes privadas y acoso sexual” hacia una excompañera de trabajo, hechos ocurridos durante su práctica profesional. De igual manera, abordaron las reacciones políticas después de las pasadas elecciones de gobernadores regionales.

La denuncia en contra del Presidente Boric, se suma a la denuncia que enfrenta el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por violación y abuso sexual en contra de una subalterna. Ambos hechos han generado una crisis institucional y comunicacional en La Moneda.

Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, analizó las repercusiones y el tratamiento comunicacional llevado a cabo por La Moneda frente a estas denuncias. De igual manera, Lagos abordó la posible reforma al sistema político del país. Tiene que haber una regla para que las coaliciones no evadan la cuota del 5%. Además de eso, elevar las condiciones para conformar un partido. Las reglas para hacer partidos es muy fácil de cumplir. No creo que sea una reforma flash, yo creo que va a demorar. Se va a requerir de mucha voluntad política de los jefes de los partidos para que esto se realice”, expresó.

Por otro lado, Clarisa Hardy, exministra de Planificación, abordó de posible reforma al sistema político nacional y las brechas de genero respecto a este. “La escasa de nivel de mujeres a nivel nacional, que se agudizó en esta elección, pasa porque no hay reglas -en el sistema político actual-. Si cada vez mas el voto esta personalizado y no es partidario, se debe hacer más atractivo. Esta equilibrado para que se sientan seguros o amenazados. Efectivamente hay una trampa porque ponen el mínimo, pero ponen el pacto por lista para evadir la cuota del 5%. Eso no se corrige en esta ley. Me atrevo a decir que es una reforma política acotadísima”, agregó.

