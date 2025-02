Presentan denuncia penal contra Milei por $LIBRA, criptomoneda que provocó millonarias pérdidas

La primera denuncia penal contra el presidente de Argentina, Javier Milei, fue presentada por estafa y asociación ilícita al promocionar la criptomoneda $LIBRA en redes sociales, la que se desplomó tras sumar capital, generando millonarias pérdidas en inversores. La denuncia solicita allanamientos en la Quinta de Olivos (casa presidencial) y la sede de la Presidencia en la Casa Rosada. El escándalo se inició cuando Javier Milei a través de su cuenta de X alentó el proyecto “Viva la Libertad Project”, llevando la moneda de US$ 0,3 a US$ 5,20 antes de colapsar y caer a cero prácticamente. Milei borró la publicación de X cuando sucedió el colapso y se retractó con otro mensaje, asegurando que desconocía los pormenores del proyecto. Los dirigentes que presentaron la denuncia la calificaron como “la megaestafa más grande de la historia”. Se estima que hubo un pequeño grupo de personas vinculadas a la empresa que creo la criptomoneda que ganaron 87 millones de dólares con la operación, mientras el resto perdió prácticamente todo lo invertido en pocas horas.

Cristina Fernández sobre “criptofiasco” de Milei: “operaste como el gancho de una estafa”

La expresidenta argentina Cristina Fernández acusó al mandatario Javier Milei de actuar como “el gancho de una estafa digital” tras promocionar la criptomoneda LIBRA en sus redes sociales, que luego borró al conocer posibles vínculos con fraudes virtuales. Fernández criticó a Milei por aprovechar su posición presidencial para inflar el valor del activo y causar pérdidas millonarias a inversores. La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina investigará al presidente Milei y a su gabinete tras el escándalo y se creará una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para analizar el caso y determinar si hubo conductas inapropiadas por parte del gobierno. El presidente afirmó que compartió la publicación en sus “cuentas personales” y que no participó en el desarrollo de la criptomoneda. Aunque ya hay informaciones en la prensa argentina que dan cuenta de reuniones por lobby en octubre pasado entre Milei y los ejecutivos a cargo de la criptomoneda, uno de los que se presentó en un video en redes sociales como asesor del presidente Milei en materias de criptomonedas, cosa que la casa Rosada negó.

Ministra Tohá y Presidencia dan sus condolencias tras muerte de carabinero al interior de La Moned

Un carabinero falleció la madrugada del domingo al interior del Palacio de La Moneda, según confirmó Carabineros. La Fiscalía Militar investiga el caso bajo reserva. La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó sus condolencias en redes sociales, destacando la dedicación del funcionario. La Presidencia también lamentó el deceso y anunció una misa en su memoria para este lunes a las 9:00 en la capilla de Palacio. Además, se informó que se ha contactado a la familia para brindar apoyo y asistencia.

Cadem: 45% dice que “decididamente” no votaría por Matthei y 49% no lo haría por Bachelet

Según la última medición de Plaza Pública Cadem, un 45% de los encuestados no votaría por Evelyn Matthei, mientras que un 49% tampoco lo haría por Michelle Bachelet. La encuesta, realizada telefónicamente a 703 personas, revela que Matthei es la candidata con más apoyo, con un 55% que votaría por ella o lo consideraría. Respecto a Bachelet, un 50% la respaldaría o podría hacerlo. En tanto, un 60% no votaría por José Antonio Kast, un 61% por Johannes Kaiser, un 63% por Tomás Vodanovic, y un 70% no apoyaría a Carolina Tohá. En cuanto a la aprobación presidencial, Gabriel Boric obtiene un 32%, con un 62% de desaprobación, mientras que un 33% aprueba la gestión del Gobierno ante los incendios forestales en el sur, con un 62% de desaprobación.

Zelensky pide creación de ejército europeo tras conferencia de Munich por falta de apoyo de EE. UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, propuso la creación de un ejército europeo ante la falta de apoyo militar de EE.UU., durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Argumentó que Europa debe reforzar su defensa colectiva frente a la amenaza rusa y evitar depender de Washington. La iniciativa generó diversas reacciones entre los líderes europeos, algunos abiertos a debatirla y otros escépticos sobre su viabilidad. Zelensky insistió en que la guerra en Ucrania afecta la estabilidad de toda Europa y requiere una respuesta unificada.

EEUU, Rusia y Ucrania envían delegaciones a Arabia Saudí ante posible negociación

Estados Unidos, Rusia y Ucrania enviaron delegaciones a Arabia Saudita para explorar una posible negociación que ponga fin a la guerra. Aunque no se han revelado detalles concretos, la reunión representa un esfuerzo diplomático significativo. Washington busca mediar, mientras que Kiev insiste en la retirada rusa de sus territorios ocupados. Moscú, por su parte, mantiene su postura de no ceder en sus avances. La iniciativa saudí busca acercar posturas en medio del estancamiento del conflicto y la creciente presión internacional para alcanzar una solución.