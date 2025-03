Aedo (DC) no descarta botón de pánico por primarias: “Estamos dispuestos a llegar a primera vuelta”

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, tomó la iniciativa y el pasado viernes inscribió su precandidatura presidencial ante el Tribunal Supremo del partido. Pero una de las dudas que quedó en la jornada es sobre cuál sería su hoja de ruta: ¿primarias? ¿Primera vuelta?

Si bien todavía no existen certezas entre los falangistas, sí que hay definiciones: “no vamos a participar de una primaria con fuerzas que no tengan líneas similares a las nuestras, particularmente el Partido Comunista, está en una posición distinta. Naturalmente no participaremos con ellos”, afirmó.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), quien ahondó en las razones del alejamiento de su tienda de medirse en primarias que incluyan a los comunistas.

“Si vamos en una sola primaria sería muy complejo para la Democracia Cristiana, si esa primaria la ganase, por ejemplo, el Partido Comunista ―porque es una posibilidad, y esto yo lo he hablado con la gente del PC, así que no estoy diciendo nada que no haya dicho― aparecer apoyando una candidatura presidencial del PC en primera vuelta.

“O sea, sería inentendible para nuestros electores. Sería inentendible también para los electores que no solo votan por la presidencial, sino que al mismo tiempo votan por la lista parlamentaria”, advirtió Aedo, quien además señaló que, más allá de la discordancia de proyectos específicos, “tenemos miradas diferentes”.

“Imagínate que el PC declare a su candidato presidencial (…) Y las diferencias de lo que dice respecto, por ejemplo, del gobierno de Venezuela y de Maduro, es diametralmente opuesta a lo que plantea ahora la Democracia Cristiana”, anotó el diputado. Y si bien recordó que las reuniones partidarias del PC y el resto de las tiendas comenzarán durante la próxima semana, y que “nada está tan definido”, sí colocó sobre la mesa el escenario particular de una primaria con el exalcalde de Recoleta Daniel jadue.

“Ya Carolina Tohá dijo que ella no ve viable una primaria con Jadue presente (…) En los temas de seguridad, los temas de desarrollo económico, tenemos una diferencia con el PC. Es tan evidente la diferencia hoy día que puedes revisarlo en las votaciones en los proyectos de seguridad. Entonces, tenemos diferencias hoy día en un cambio en la sociedad”.

“Hay un cambio en la sociedad chilena, en el electorado chileno, y ese electorado encontraría muy extraño que nosotros estemos en esa misma primaria. Es una cuestión de orden práctico, no tengo ningún problema en decirlo, pero también de adaptarte a un escenario que cambió”, agregó.

En ese marco estableció que el escenario ideal de una primaria para los democratacristianos sería con el Socialismo Democrático, “o sea, Partido Socialista, PPD, el Partido Radical. Estamos conversando con los

liberales, también con los regionalistas verdes que encabeza (Jaime) Mulet. Nos encantaría una

primaria ahí, en ese mundo”.

Ahora, de no alcanzar esa configuración para primarias, Aedo expresó que en la DC no tienen miedo de llegar directo a noviembre. “Estamos dispuestos a ir a primera vuelta, y por eso siempre yo dejo, llámalo botón de pánico, siempre digo que tenemos que tener en el voto político un espacio de flexibilidad“.

“El voto DC se fue a la derecha. Ya no podemos hablarle a la izquierda”.

Estos cambios en el electorado, advirtió Aedo, no serían sólo respecto del orden de sus preocupaciones. “¿Dónde se fue esa votación de la democracia cristiana? No se fueron a la izquierda: de todos los análisis que hemos hecho, de esos números, de los resultados, esa votación nuestra tradicional migró a la derecha“.

“Y voy a decir algo que es bien increíble, no solo migró a la derecha que hoy día conocemos como Chile Vamos: fue migrando también a la derecha que hoy día nosotros llamamos extrema en algunos casos, principalmente en ciudades más pequeñas, más alejados de la capital, por decirlo de alguna forma, y aún con más intensidad en el sur de Chile. Entonces, esa es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo“.

Por lo mismo, el diputado afirmó que los democratacristianos no pueden “seguir hablándole a la izquierda”, poniendo como ejemplo la pérdida que les significó en las pasadas elecciones regionales la Municipalidad de Concepción.

“La derecha en Concepción fue dividida en tres candidaturas, y nosotros no llevamos un buen candidato, llevamos un candidato que se vestía como alguien del Frente Amplio, que hablaba como del Frente Amplio, que se creía del Frente Amplio. Ganó la derecha más dura, socialcristiana, a pesar que la han dividido en tres. Esos son los hechos concretos y por eso no podemos insistir ahora en el mismo modelo, porque vamos a perder más votos, no a recuperarlos“, sentenció.