Alberto Mayol sobre candidatura de Johannes Kaiser: “Es un fenómeno ‘Lista del Pueblo’”

Si bien desde inicios del 2024 mostraba indicios de ser una potencial figura política de primera línea, el paso de diciembre a enero de este año fue cuando Johannes Kaiser irrumpió con mayor fuerza en las encuestas. La mayoría de las encuestas lo posiciona como uno de los cuatro contendores a La Moneda con más posibilidades de imponerse en la eventual segunda vuelta.

“Nosotros queremos hacer un cambio en la política nacional, ese cambio en este momento se está produciendo, estamos teniendo altos niveles de respaldo y eso se tiene que capitalizar en poder político”, afirmó el martes pasado el diputado y fundador del Partido Nacional Libertario.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el sociólogo y escritor Alberto Mayol, con quien revisamos lo que califica como el “fenómeno Kaiser”.

“En estos últimos meses hubo un aumento importantísimo de Kaiser que básicamente tiene que ver con que se va comiendo a Kast. No es tanto un crecimiento orgánico propio como si el hecho de que va quitándole el espacio a José Antonio Kast. Cosa que tiene bastante sentido porque cuesta entender que un candidato que ya ha tenido varias alternativas, varias posibilidades y que demostró poca capacidad para llegar a una segunda vuelta la vez pasada y una poca capacidad para sacar la constitución que la tenía en la mano. Es natural que pague costo y en ese sentido si hay alguien homólogo es fácil que se vayan ahí con Kaiser, y él ha recuperado eso”, afirma Mayol.

A renglón seguido, sin embargo, anota que no ha visto una buena estrategia desplegada por parte del nacional-libertario, por lo que no resultarían extrañas “caídas” de su parte durante la carrera presidencial: “los grandes liderazgos de la derecha siempre han tenido cuidado de no ser demasiado enfáticos en el tema del libre mercado. En ese sentido han sabido manejarlo con un discurso un poquito más abierto (…) Una cosa es decir ‘mira, los derechos humanos de los militares’, otra cosa cuando tú mencionas a Krassnoff, por ejemplo”.

Jugando con los hipotéticos, Mayol reporta que Kaiser “ha crecido lo suficiente como para ser un impugnador relevante frente a Evelyn Matthei”, lo que eventualmente podría darle la victoria y el pase a segunda vuelta. “En cuyo caso perdería con cualquiera que le pongan prácticamente: pierde, por decirlo en simple, con Bachelet, pierde con Tohá, pierde con Frei Ruiz-Tagle, pierde con Tomás Vodanovic”, añade igualmente.

“Él está apostando en la estrategia de Milei y es una estrategia que no es una estrategia, es un fenómeno”, asegura sobre el diseño de campaña de Kaiser, algo que no haría sentido en nuestro país.

“La crisis de las élites en Chile existe, el desprestigio de las élites existe, pero el desprestigio en Argentina del sistema político es incomparable con el de Chile. No hay punto de comparación respecto a las condiciones del país que eventualmente el siguiente presidente o presidenta vaya a recibir”.

Por lo mismo asegura que existen escenarios en que el voto de derecha más duro pueda “emocionarse” con su candidatura, pero en lo sustantivo que la respalde, es categórico: “es un fenómeno ‘Lista del Pueblo’, digo yo”.

“Es un fenómeno de aquellas personas que se vieron con poder un día, con una oportunidad un día, y dijeron ‘este es el momento para que hagamos todo lo que podemos hacer’. Y la política no funciona así, y es más extraño que las élites se comporten así. Uno puede entenderlo en la lista del pueblo, pero entenderlo en las élites políticas y económicas del país es bastante absurdo”, sentencia.