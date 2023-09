La Semana Política: las opiniones cruzadas sobre la altura del Presidente Boric en el 11

En un nuevo programa de La Semana Política, la exministra y académica, Clarisa Hardy, y el vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD, Rodrigo Arellano, analizaron el rol del presidente Gabriel Boric en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, y la proyección del liderazgo presidencial en un clima de tensión política y falta de acuerdos. “Es curioso que se responsabilice al Presidente del clima de polarización, esa responsabilidad debiera estar radicada en el sistema político que no está a la altura de lo que requiere el país”, señaló Hardy. En esa línea, agregó que el Mandatario estuvo a la altura del acto reparatorio de esta conmemoración, y que “no hay liderazgo posible que venza lo que la debilidad del sistema político está mostrando”. Por otro lado, Arellano afirma que “el Presidente en su rol de jefe de Estado se farreó una oportunidad, no logró articular, de manera quizás equivocada tomó decisiones que profundizaron el ambiente que ya viene de arrastre”. Asimismo, agregó que desde el episodio de los indultos otorgados a fines del 2022 no ha logrado recomponer las confianzas entre gobierno y oposición, lo que “es una señal preocupante para poder avanzar en las urgencias ciudadanas”.