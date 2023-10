Tributaria, pensiones y nueva Constitución: la falta de consensos políticos que estanca la economía

Los parlamentarios analizaron el escenario político-económico del país a partir de las advertencias que levantó la clasificadora de riesgo crediticio de Wall Street, S&P, la cual puso en perspectiva negativa la nota crediticia de Chile, como consecuencia de “los riesgos derivados del debilitamiento del consenso político”. Falta de acuerdos que hoy se traduce en reformas estancadas y un texto constitucional que está lejos de ser un pacto social.

El diputado Eric Aedo, miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que la ausencia de consensos queda en evidencia en el debate constitucional, el que –a su juicio– va encaminado directamente al fracaso. “Pero también tenemos otro tipo de falta de acuerdos, lo ha dicho el propio ministro Marcel en relación a los temas de permisología, de burocracia excesiva, por ejemplo, para aprobar proyectos. Lo que va generando efectos negativos en nuestra economía y tenemos que dar un salto adelante. No es incompatible avanzar en derechos sociales y en desarrollo económico, esa contradicción es un error que hemos cometido en el país, tenemos que superar esa dualidad si queremos que al país le vaya bien”, indicó.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri, integrante de la Comisión de Economía, agregó que “el riesgo que identifica este informe es que los problemas políticos están haciendo que sean más lentas las políticas que son importantes para estimular el crecimiento económico y también para ayudar a reconstruir la denominada resiliencia fiscal. Y es importante porque no se dice en el aire, sino que está circunscrito a una discusión que estamos llevando adelante, fundamentalmente con el pacto fiscal. El mismo informe señala que no es posible que hoy día nuestro país pueda hacer más gastos permanentes sin la capacidad de poder ampliar el bolsillo del Estado. Esto no solo es un tema importante, sino que urgente y, por lo mismo, tenemos que tener la capacidad de entender más allá de las posiciones políticas. Por el país tenemos que tener la capacidad de buscar un consenso”.