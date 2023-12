Gabriela Clivio, el plebiscito y la realidad económica: “Se piden acuerdos que no convencen a nadie”

Esta semana vino cargada: ganó el “En contra” en el plebiscito constitucional, el Banco Central aceleró el ritmo de recortes de tasas ante la creciente evidencia de que la inflación ya está controlada y, ayer, publicó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre. En ese informe elevó sus proyecciones de crecimiento para este año y mantuvo las de 2024, pero advirtió sobre el crecimiento a mediano y largo plazo.

Para analizar cómo habría que interpretar esta avalancha de información, invitamos a Gabriela Clivio a La Mesa de El Mostrador de esta semana. La economista de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) dice que el Banco Central hizo su pega con la inflación y la estabilidad macro y que, ahora, el desafío es retomar el crecimiento.

Sobre el plebiscito, Clivio señala que ojalá la política escuche el mensaje que los chilenos han dado en los dos votos constitucionales: no a los extremos. Advierte que la democracia no está dando las respuestas a los problemas de la gente –salud, pensiones, seguridad y educación– y que se “están buscando acuerdos que no convencen a nadie”, junto con agregar que “la fragmentación política no nos permite avanzar”.

Sobre el posible pacto fiscal, dice que va por ampliar la base tributaria y no aumentar los impuestos a las empresas o los que más ganan: “Los ricos ya pagan más impuestos”.