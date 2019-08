El fuego en la Amazonía moviliza al mundo y enfrenta a Bolsonaro con las potencias europeas

El impacto causado por los incendios en la Amazonía, en un mundo cada vez más sensible a la emergencia climática, ha sido enorme y movilizado a la ciudadanía que este viernes protestó en varias ciudades del mundo –incluido Santiago- frente a las embajadas de Brasil. Pero también activó a líderes políticos de algunas de las potencias europeas, que salieron a criticar la política del Gobierno de Jair Bolsonaro.

Respaldado por la canciller alemana, Ángela Merkel, el Presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que llevará esta "crisis internacional" a la mesa de los líderes del G7, en la Cumbre que celebrarán este fin de semana en Biarritz, y a la que asiste como invitado el Presidente chileno Sebastián Piñera.

Pero Macron fue más allá este viernes y amenazó con vetar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur si Brasil no cumple sus compromisos con el cuidado de la Amazonia. Es más, de acuerdo a fuentes del Elíseo, considera que el Mandatario brasileño "mintió" en sus compromisos medioambientales que le comentó durante la cumbre de Osaka" del G20. "Las decisiones y declaraciones de Brasil estas últimas semanas muestran de forma clara que el presidente Bolsonaro ha decidido no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse en materia de biodiversidad”, señalaron desde la Presidencia gala.

Merkel también se pronunció y dijo que los incendios en la Amazonía son una "grave emergencia (…) es preocupante y amenazante no solo para Brasil y otros países afectados, sino también para todo el mundo". Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson se sumó al debate y dijo que “los incendios que asolan la selva amazónica no sólo son desgarradores, sino también una crisis internacional”.

Protestas a nivel mundial

En tanto, con gritos de "Salven la Amazonía", "Bolsonaro tiene que irse", "Paren la destrucción ahora" y "Salven nuestro planeta", miles de personas se manifestaron este viernes ante las embajadas de Brasil en Londres, Madrid, Lisboa, Berlín, Buenos Aires y también en Santiago.

En la capital organizaciones como Friday For Future, Greenpeace y ciudadanos de a pie se sumaron a la protesta.

“Ha sido impresionante la reacción mundial que ha existido frente a los incendios en el Amazonas. Chile no ha sido la excepción y lo que queda claro es que este tipo de situaciones y la inacción ya no son tolerables por la opinión pública. La gente, y de manera especial los jóvenes, se ha dado cuenta que la emergencia climática que enfrentamos exige de líderes comprometidos que sean capaces de comprender la magnitud del desafío”, dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

Las movilizaciones vienen a coronar una semana negra para Brasil. De hecho, el país cerró este viernes la Semana del Clima para Latinoamérica y el Caribe celebrada en la ciudad de Salvador, donde el Gobierno de Bolsonaro fue blanco de críticas y abucheos debido a su retórica "antiambiental" y sus propuestas para explotar el pulmón verde del planeta.

La réplica de Bolsonaro

Sin embargo, en su estilo, Bolsonaro optó por el camino frontal. A Macron le reprochó su "mentalidad colonial” y criticó además el "tono sensacionalista con el que se refiere a la Amazonia (usando hasta fotos falsas)", que no contribuye en nada en la solución del problema".

Según Bolsonaro, "la sugerencia del presidente francés, de que asuntos amazónicos sean discutidos en el G7 sin la participación de los países de la región, evoca una mentalidad colonial que ya no tiene lugar en el siglo XXI".

Este viernes, el mandatario mantuvo el tono y, al participar en una ceremonia en una guarnición militar, alertó frente a cientos de oficiales sobre una supuesta "guerra de información" en curso en relación a los incendios en la Amazonia.

"Mis hermanos militares, población brasileña, vamos a marchar con éxito. No faltan enemigos, como los de siempre, que temo que ganen la guerra de información contra la verdad", dijo Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, durante un acto por el Día del Soldado.

El gobernante subrayó así su tesis de que existe una suerte de conspiración promovida por algunas grandes potencias y organismos no gubernamentales, a los que ha culpado de los incendios, dirigida a "apropiarse" de la riqueza atesorada en el bioma amazónico.

En medio de esta polémica, mediante una nota enviada a los medios de comunicación, el Gobierno brasileño sostuvo este viernes que los incendios en la región “no están fuera de control”, pese a que el mismo Bolsonaro firmó este viernes un decreto mediante el cual autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas en el combate a los incendios.