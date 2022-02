Nicolás Maduro dispara contra la "izquierda cobarde, fracasada y antibolivariana", tras dichos de Gabriel Boric y Pedro Castillo 

Nicolás Maduro se lanzó en contra de los nuevos presidentes de izquierda en la región, Pedro Castillo y Gabriel Boric. Y si bien no los mencionó directamente sus declaraciones se dan justo luego de recientes alusiones que ambos jefes de Estado han hecho hacia su gestión.

“Todos los días hay una campaña contra Venezuela. Por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico, y en atacarme a mí como presidente”, declaró Maduro en el programa televisivo local "Con el mazo dando" que conduce Diosdado Cabello, un reconocido chavista.

“Es una izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías. Y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen, y lo peor de todo es que no los van a perdonar, a ninguno“, agregó.

“Entonces asumen la peor cara de contrarrevolucionarios, de antibolivarianos, desde alguna izquierda cobarde que hay por ahí”, concluyó el mandatario venezolano, quien emite estas declaraciones luego de que el pasado 1 de febrero de 2021 el Presidente electo de Chile Gabriel Boric abordara su mandato en un programa radial uruguayo.

En dicha entrevista Gabriel Boric sostuvo que Venezuela ha vivido un retroceso democrático “brutal” y que lejos de ese “camino”, él espera lograr una “izquierda democrática“.

“Y esto es muy triste, pero tenemos que ser capaces de decirlo: en la situación de Venezuela, por cierto que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos, pero también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal. Y para qué decir las condiciones económicas de vida, el éxodo de seis millones de venezolanos es la prueba más fehaciente de aquello”, puntualizó el Presidente electo de Chile.

Por su parte el Presidente Castillo, en una entrevista con CNN Español el 26 de enero de 2022, aseguró que busca aplicar “un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”. Y aunque evitó profundizar sobre Cuba y Venezuela, argumentando que no le correspondía establecer juicios porque “eso lo deben ver los venezolanos”, admitió que “no es parte de eso”. “Y no me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos”, sentenció.