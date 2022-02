OTAN califica de "irresponsable" alerta nuclear de Putin y Comisión Europea propone redoblar medidas contra Rusia en apoyo a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticó este domingo la decisión del presidente Vladimir Putin de poner en máxima alerta a la "fuerza de disuasión" nuclear del Ejército ruso. "Es una retórica peligrosa. Es un comportamiento irresponsable", declaró Stoltenberg a la prensa estadounidense. "Y, por supuesto, si se combina esta retórica con lo que están haciendo sobre el terreno en Ucrania (…) esto añade gravedad a la situación". añadió.

"Nuestro mensaje es muy claro: los países de la OTAN se defienden y se protegen los unos a los otros. La OTAN no quiere una guerra con Rusia, no buscamos la confrontación. Somos una alianza defensiva", pero que "no haya malentendidos ni errores de cálculo sobre nuestra capacidad para defender a los aliados" ante posibles ofensivas rusas, insistió.

Para Jen Psaki, portavoz del presidente estadounidense, Joe Biden, se trata de "un patrón que realmente hemos visto por parte del presidente Putin a lo largo de este conflicto, que es fabricar amenazas que no existen para justificar mayores agresiones". La portavoz destacó, entrevistada también por medios estadounidenses, que "la comunidad global y el pueblo estadounidense deberían verlo desde este prisma" ya que "en ningún momento ha estado Rusia bajo amenaza de la OTAN, o ha estado Rusia bajo amenaza de Ucrania".

Un alto cargo en activo del Ejército estadounidense dijo a Reuters, bajo condición de anonimato, que la decisión supone "claramente, esencialmente, poner en juego fuerzas que, si hay un error de cálculo, podrían hacer que las cosas sean mucho, mucho más peligrosas". El general retirado Ben Hodges, antiguo comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Europa, dijo a DW que "si cometieran el terrible error de cálculo de emplear un arma nuclear, sea grande o pequeña, le costaría a Putin y a Rusia todo".

Para el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, afirmó en un vídeo difundido en resdes sociales que la alerta en las fuerzas nucleares rusas es un "intento de disuasión" que tiene por objetivo "presionar" a Ucrania, pero no obstante, afirmó que "no nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos un solo palmo de nuestro territorio". Una guerra nuclear "sería una gran catástrofe para todo el mundo", pero esta amenaza "no nos quebrantará", concluyó Kuleba.

Comisión Europea propone redoblar las medidas contra Moscú en apoyo a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este domingo prohibir el aterrizaje, despegue o paso de cualquier avión ruso en el espacio aéreo de la Unión Europea (incluidos "los aviones privados de los oligarcas") y las emisiones de Russia Today y Sputnik en territorio comunitario, así como nuevas sanciones a Bielorrusia por su colaboración en la invasión de Ucrania. Además, la Unión Europea financiará la compra y entrega de armamento al país.

"Por primer vez, la UE financiará la compra y entrega de armas y equipos al país bajo ataque", dijo Von der Leyen. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, especificó que la reunión de cancilleres convocada de emergencia para este domingo discutirá la utilización de líneas de financiamiento "para abastecer a las fuerzas ucranianas armas letales, combustible, equipos de protección y dispositivos médicos".

Según consigna DW, la propuesta de la Comisión tiene que recibir la aprobación del Consejo (los países) antes de poder entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE. Estas medidas se sumarían a la paralización de transacciones del Banco Central de Rusia y la exclusión de varios bancos rusos de SWIFT anunciados ayer. "Además, sancionaremos a los bielorrusos que ayuden al esfuerzo bélico ruso", apuntó Von der Leyen, haciendo referencia a sus medidas de restricción de exportaciones para ayudar a Rusia. El gobierno bielorruso de Alexander Lukashenko, dijo Von der Leyen, "es cómplice en el ataque a Ucrania".

La prohibición de las emisiones de Russia Today y Sputnik en la Unión Europea va dirigida a frenar "la maquinaria mediática del Kremlin" y permitirá, dijo Von der Leyen, que los medios estatales y sus filiales no puedan "difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin y para sembrar la división en nuestra Unión".

Bruselas continuará coordinándose con sus aliados para imponer sanciones, dijo Von der Leyen, que alabó una vez más el "liderazgo" del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la "extraordinaria valentía y resistencia" del pueblo ucraniano. "Son una inspiración para todos nosotros", dijo. La mayoría de países se ha mostrado a favor de conceder además la protección temporal a los ucranianos que huyen de la guerra.

Ministra apoya a británicos que quieran luchar en Ucrania

La ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, dijo este domingo que apoya a los ciudadanos del Reino Unido que quieran ir a Ucrania a sumarse a una fuerza internacional para luchar contra la invasión rusa en ese país. En declaraciones a la cadena BBC, Truss señaló que serán los interesados del Reino Unido los que tomen la decisión, pero subrayó que esta es una batalla para defender la democracia.

Los ucranianos están luchando por la libertad "no solo para Ucrania, sino por toda Europa", subrayó la ministra, que hizo esta declaración después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, animase a los extranjeros a unirse en la defensa de su país.

El Gobierno británico ha dejado claro que no enviará a Ucrania a sus militares para luchar, sino que facilita armamento. "Lo apoyo", dijo Truss cuando le preguntaron si respaldaría que ciudadanos del Reino Unido fueran a pelear a Ucrania. "Por supuesto -añadió- esto es algo en que la gente puede tomar su decisión".

"El pueblo de Ucrania está luchando por la libertad y la democracia, no solo por Ucrania, sino por toda Europa porque eso es lo que el presidente (Vladimir) Putin está desafiando", agregó. Asimismo, la jefa de la diplomacia británica admitió que teme que la invasión de Ucrania sea un "conflicto sangriento de larga duración", con consecuencias que pueden sentirse más allá de Ucrania.