Naciones Unidas contabiliza 847 civiles muertos en Ucrania desde el inicio del ataque ruso

La oficina del Alto Comsionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijo el sábado (19.03.2022) que al menos 847 civiles han muerto en la guerra de Ucrania, incluidos 64 niños, y 1.399 han resultado heridos hasta ayer. La mayoría de las víctimas se debieron a bombardeos de artillería pesada y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, además de ataques aéreos y con misiles, dijo la OACNUDH.

Se cree que la cifra real es considerablemente más alta ya que la OACNUDH, que tiene un gran equipo de monitoreo en el país, aún no ha podido verificar los informes de víctimas de varias ciudades gravemente afectadas, dijo. Según las autoridades locales, los bombardeos rusos han dejado hoy decenas de muertos en ciudades como Mariupol, Avdiivka, Kramatorsk, Pokrovsk, Novoselydivka, Verkhnotoretske, Krymka y Stepne. El alcalde de Mikolaev, Alexander Senkevich, informó de un bombardeo lanzado desde la región de Jersón y que habría causado "decenas" de víctimas mortales. También en la región de Donezk se han reportado ataques a zonas residenciales, según la policía regional.

Las autoridades locales de Kiev dijeron hoy que 228 personas habían muerto en la capital desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, incluidos cuatro niños. Otras 912 personas resultaron heridas, dijo la administración de la ciudad de Kiev en un comunicado. Pero el principal temor actualmente de las autoridades ucranianas es, sin embargo, la ciudad de Mariúpol: hoy admitieron que no tienen posibilidades de reforzar la defensa de esta ciudad, fuertemente atacada por los rusos. "Actualmente no hay una solución militar para Mariúpol. No es solo mi opinión, es también la opinión de los militares", dijo el asesor presidencial Olexij Arestowytsch.

Durante el sábado ha habido nuevos ataque rusos a la ciudad y una importante siderúrgica fue casi totalmente destruida. "Están muriendo ancianos y niños. La ciudad está destruida, es como su hubiera sido borrada del mapa", dijo el policía Michaíl Wershnin en un mensaje de vídeo difundido por medios de comunicación.

Los organismos de ayuda humanitaria intentan llegar a las ciudades asediadas. "El desafío es llegar a las ciudades que están rodeadas o que están a punto de serlo", indicó a la AFP Jakob Kern, coordinador de emergencia del Programa Mundial de Alimentos en Ucrania. La situación es "catastrófica", destacó. La falta de acceso humanitario hace prácticamente imposible la entrega de ayuda alimentaria de emergencia al puerto cercado de Mariúpol y a las ciudades de Járkov y Sumy en el noreste. Se trata de una táctica de "asedio" que es "inaceptable en el siglo XXI", estimó Kern.