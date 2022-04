Revocación de mandato: por qué AMLO impulsa un referendo que puede costarle la presidencia de México

Sin embargo, AMLO se comprometió a acatar el resultado de esta próxima consulta sin importar la cifra de asistencia a las urnas. "Aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios, por mis ideales, si la gente vota por que renuncie, me voy, no espero, no le hace que no sea el 40% del padrón que participe", aseguró hace unas semanas.

Tras depositar su papeleta este domingo -en la que, tal y como adelantó, escribió "¡Viva Zapata!" para que sea considerado nulo y no decantarse por ninguna de las dos opciones-, el presidente volvió a hacer un llamado a la población para votar.

"Hay que participar, la democracia tiene que convertirse en México en un hábito, eso nos va a ayudar a que nadie en ningún nivel de la escala se sienta absoluto. Que nadie olvide que el pueblo es el que manda, que el pueblo pone y el pueblo quita, porque el pueblo es el soberano", dijo.

Estas son algunas de las preguntas (y respuestas) más frecuentes sobre la primera consulta de revocación de mandato presidencial en México.

1. ¿Por qué AMLO apoya una consulta que puede costarle la presidencia?

"Primero, porque él sabe que no le va a costar la presidencia. Y segundo, porque el populismo requiere de pleito y polarización", responde Luis Carlos Ugalde,expresidente del Instituto Federal Electoral mexicano.