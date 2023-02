Académicos piden al Presidente Boric "la nacionalidad chilena por gracia a los apátridas nicaragüenses"

El Presidente Gabriel Boric tildó de dictador a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, tras solidarizarse con opositores despojados de su nacionalidad nicaragüense. "Un abrazo fraterno a Gioconda, Ramírez, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense", escribió el Mandatario en Twitter.

Gabriel Boric mencionó especialmente a los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, la activista feminista Sofía Montenegro y al periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios. "No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos!", sentenció el jefe de Estado.

También te puede interesar:

Ante esta declaración, académicos chilenos vinculados a la defensa y promoción de los Derechos Humanos enviaron una carta al Presidente Boric, para expresar que ven con estupor "los avances de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua que consistentemente con su desprecio por los valores democráticos y en abierta violación a la declaración universal de los derechos humanos, expulsa del país y quita la nacionalidad 222 demócratas opositores, intelectuales, periodistas, activistas y otros profesionales entre los que se cuentan la ex candidata presidencial Cristiana Chamorro detenida en 2021, el novelista Sergio Ramírez y la poeta Gioconda Belli".

"Venimos a solicitar que, consecuentemente con sus dichos condenatorios a la dictadura de Ortega, al igual que lo han hecho los Estados Unidos y España, ofrezca a los apátridas nicaragüenses la nacionalidad chilena por gracia, un gesto de verdadera solidaridad que nos enorgullecería como país y fortalecería los vínculos del pueblo chileno con el país de Rubén Darío", agrega la misiva consignada por el diario La Tercera.

El escrito está firmado por Luciano Fouillioux (abogado, exsubsecretario), Ricardo Brodsky (exdirector del Museo de la Memoria), Jaime Esponda (asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones en Chile), Elizabeth Lira (académica en el ámbito de los DD.HH.) y Sergio Micco (exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos), además de Javiera Parada, Soledad Bertelsen, Fanny Pollarolo, Sofía Prats, Macarena Rodríguez y María Luisa Sepúlveda.