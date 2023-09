Elecciones en Argentina: Massa y Milei pasarían al balotaje

Los equipos oficialistas argentinos hoy amanecieron con una leve sonrisa. Página 12 publicó un compilado de encuestas donde la tendencia es que si bien se mantiene el escenario de tercios, los números indican un balotaje entre Javier Milei de La Libertad Avanza y Sergio Massa de Unión por la Patria. Al mismo tiempo, se observa un estancamiento de Juntos por el Cambio, donde Patricia Bullrich no logra ni retener gran parte de los votos de su rival en la interna. Las últimas encuestas de diferentes consultoras incluyen también preguntas sobre temas de coyuntura, sobre la incidencia de las últimas medidas económicas, y datos sobre transferencias de votos post-PASO.

Según Opina Argentina, Unión por la Patria crece casi 2 puntos respecto a las PASO (29 por ciento contra el 27,28 por ciento de Massa más Juan Grabois) y Milei 4 puntos (34 por ciento contra el 29,86 por ciento). Juntos es el espacio con más dificultades para retener votantes: pierde tres puntos (28 contra 25 de Bullrich más Larreta). Solo un 4 por ciento de encuestados se mostró indeciso.

Los tres candidatos tienen mayor nivel de rechazo que de aprobación. El propio Milei, sin haber gestionado nada, tiene una imagen negativa para el 52 por ciento. Lo eligen más los hombres (4 de cada 10), los sectores medios (4 de cada 10) y los sub-29 (3 de cada 10), aunque también se impone en la franja de 30-49 años. Massa gana entre los más carenciados (42 por ciento) y Bullrich entre los mayores de 50 años (43 por ciento). La derecha reina en la Ciudad de Buenos Aires y Massa en el conurbano bonaerense (45 por ciento versus 30 por ciento de Milei y 16 por ciento de Bullrich, en un territorio que no olvida la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal).

Por su parte, Inteligencia analítica pronostica una elección muy ajustada, con menos de un punto de diferencia entre Milei (33,9 por ciento) y Massa (33,1 por ciento), que en tal caso sumaría casi 6 puntos más que en las elecciones primarias. Bullrich, por su parte, quedaría muy lejos, en tercer lugar, con 25,6 por ciento.

Los libertarios concentran el voto joven en tanto los espacios tradicionales se disputan las franjas mayores. Los tres están parejos al discriminar por nivel de instrucción. Milei recibe una porción importante de los votos de Juntos en las PASO, en tanto Massa conserva la mayor parte de los de Grabois.

La inflación sigue apareciendo como el principal problema del país (35,5 por ciento). En las últimas semanas (tras las medidas post primarias), el número de quienes definen su situación económica como “ni buena ni mala” aumentó (42,65 por ciento), aunque el 59,7 por ciento dice estar “peor” que hace seis meses. De la encuesta también surge una irremontable imagen negativa (73 por ciento) del gobierno de Alberto Fernández.

Hugo Haime & Cía ubica otro escenario de tercios, con Milei en 33 por ciento, Massa en 29,6 y Bullrich en 25,2. Sobre las últimas medidas económicas, sólo un 36 por ciento opina que “servirán”, al menos “para que la situación no empeore”.

Contra lo que sugiere el discurso que promueve el ala libertaria y que se impuso en las PASO, la idea de “fortalecer el peso” se impone (68 por ciento) frente a la de “dolarizar la economía” (27 por ciento). En ese sentido, un 58 por ciento entiende que se perdería soberanía en caso de dolarizar, un 59 por ciento prefiere “un Estado presente que ayude a la gente y las empresas) y un 53 por ciento se identifica más con la defensa de la Justicia Social expresada por el Papa Francisco contra un 32 por ciento que se identifica con la condena de Milei a ese principio.

Por su parte el informe de CELAG augura también un panorama cerrado. Solo un punto de diferencia entre Milei (33,2 por ciento) y Massa (32,2 por ciento), siempre con Bullrich tercera (28,1 por ciento), aunque es importante marcar que el 15,9 por ciento dice no haber definido su voto.

Ante preguntas orientadas con dos respuestas posibles, se imponen quienes consideran que las instrucciones del FMI empeoran aún más la crisis (64,8 por ciento), que la población no debe portar armas de fuego (65,35 por ciento), que los políticos no son una casta pues hay buenos y malos (59,1 por ciento), y que empresas públicas como Aerolíneas Argentinas no deberían privatizarse (54 por ciento).

Equis/Proyección otorga a Milei (33,7 por ciento) más de 4 puntos frente a Massa (29,1 por ciento) y casi 10 frente a Bullrich (24,2 por ciento), mientras más del 12 por ciento del electorado aún no definió el voto o lo hará en blanco.

Del análisis de transferencia de sufragios surge que la jefa del PRO retiene sólo el 61,1 por ciento de los de Larreta (el 19,3 van a Milei, 11 por ciento a Massa), en tanto el candidato de UxP retiene el 87,5 por ciento de Grabois (y llamativamente un 2,6 por ciento van para Milei y otro 2,2 por ciento para el FIT). Milei cosecharía también un 14,2 por ciento de los votos que en las PASO fueron para el cordobés Juan Schiaretti.

Analogías ubica a Milei primero con 31,1 por ciento de los votos, Unión por la Patria segundo, subiendo casi un punto (28,1 por ciento) con respecto a las PASO, y Juntos cayendo casi ocho puntos (21,2 por ciento) en relación a las primarias. Registra un 11,4 por ciento de indecisos.