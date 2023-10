Nieta de chileno secuestrada por Hamás: “Sáquenme de aquí lo antes posible, por favor”

Durante la tarde de este lunes se compartió un video de una joven de 21 años de abuelo chileno y ascendencia franco-israelí, que fue secuestrada por el grupo islámico radical Hamás, en el festival de música electrónica en el sur de Israel el pasado 7 de octubre.

En el registro, la mujer relata: “hola, me llamo Mia Shem. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí”, de acuerdo con la traducción del periódico israelí Haaretz y que se publicó en el canal de Telegram de Hamás, acompañado de la leyenda “Muyahidines de las Brigadas Al-Qassam prestan atención médica a una prisionera en Gaza, capturada el primer día de la batalla de Al-Aqsa Flood”.

La jove -nieta de Zeev Scharf, un hombre chileno que reside en Israel, de acuerdo a lo que informó la Comunidad Judía en Chile a través de sus redes sociales-, sale mirando a la cámara en un fondo marrón después de varios planos en los que una persona le ajusta las vendas de la mano, y ha pedido que la lleven “pronto” a casa para reunirse con su familia. “Sáquenme de aquí lo antes posible, por favor”, pide la joven hablando en hebreo. Hasta ahora, no se ha confirmado la data del video.

En tanto, el presidente de la comunidad en Chile, Gabriel Colodro, explicó en conversación con CNN Chile que “estamos contentos, a pesar de todo. Hace pocos minutos recibimos una noticia positiva, Hamas liberó un video sobre Mía, la secuestrada nieta de chileno. Acabo de hablar con la familia y están muy contentos. Ahora viene el trabajo de intentar de rescatarla. Lo importante es que está con vida”, quien añadió que la familia confirmó que es Mía quien aparece en el registro.

“Todos tenemos mucha confianza en el criterio e inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel. El objetivo principal es traer a los 199 secuestrados de vuelta a casa”, complementó Colodro.