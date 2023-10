Israel afirma tener pruebas de responsabilidad de la Yihad islámica en ataque al hospital de Gaza

Impacto mundial causaron las imágenes en donde el hospital Al Ahli, ubicado en la Franja de Gaza, fue alcanzado por un misil, dejando un saldo de más de 500 muertos y miles de heridos. En primera instancia, las críticas apuntaron a un misil lanzado por Israel, pero desde el ejército de dicho país, afirmaron tener pruebas que el causante de la catástrofe fue un cohete fallido lanzado por Yihad Islámica, la segunda fuerza militar en Gaza, después de Hamás.

A través de un punto de prensa protagonizado por Daniel Hagari, portavoz militar israelí, se detalló que, de acuerdo a varios informes, el Gobierno Autónomo Palestino (GAP) está detrás de esta tragedia.

“Según un análisis operativo del IDF, el enemigo disparó un cohete hacia Israel que pasó cerca del hospital en el momento del impacto. Según la inteligencia y varios informes que poseemos, el GAP es responsable del disparo fallido que impactó el hospital”, dice Hagari.

El Portavoz de las FDI, el Contralmte. Daniel Hagari confirma: la Yihad Islámica es responsable del cohete que golpeó el hospital en Gaza. pic.twitter.com/hs2Zs4rXij — FDI (@FDIonline) October 18, 2023

Hagari agregó que “la explosión en el hospital Al Ahli se debe a un cohete de Yihad Islámica, cuyo lanzamiento falló. Están inflando las cifras de víctimas. No hubo un impacto directo en el hospital”.

“No hay daños estructurales en el edificio, las paredes están enteras, no hay cráter, no hay daños salvo en el aparcamiento”, insistió Hagari, reiterando que no hubo en este lugar ningún ataque del Ejército israelí, “ni por aire, tierra o mar”.

Hagari mostró en la rueda de prensa fotos aéreas del estacionamiento tomadas por un dron israelí tras difundirse la noticia del bombardeo, según explicó. Las imágenes muestran un espacio de unos 20 por 40 metros al lado del hospital, con una veintena de coches aparcados, varios de ellos calcinados, pero solo dos o tres seriamente destruidos.

Explicó que los daños se debían a un incendio provocado no tanto por la cabeza explosiva del cohete, como por el combustible que contiene este proyectil autopropulsado, cuyo depósito debía de estar aún prácticamente lleno al acabar de iniciar el vuelo.

El portavoz agregó que el Ejército ha interceptado además conversaciones entre milicianos de Gaza que se informan mutuamente del impacto, asegurando que se trata de un cohete de Yihad Islámica y que la metralla encontrada en el lugar no corresponde a modelos de misiles israelíes.

La versión de Hamás

El grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) negó su responsabilidad por la explosión en el hospital, rechazando de esta manera la acusación israelí de que fue el lanzamiento fallido de uno de sus cohetes lo que causó cientos de muertos y acusó a Israel de cometer “la brutal masacre”.

El movimiento islamista -segunda fuerza con más potencial militar en Gaza tras el grupo Hamás- aseguró que Israel “inventa mentiras” y “está tratando de evadir su responsabilidad por la brutal masacre que cometió al bombardear” el recinto del centro médico, en la ciudad de Gaza, donde se refugiaban unos 2.000 civiles.

“Afirmamos que las acusaciones promovidas por el enemigo (Israel) son falsas e infundadas, y que YIP, como el resto de las fuerzas de la resistencia en Gaza, no utiliza lugares de culto o instalaciones públicas, especialmente hospitales, como puestos militares para almacenar armas o lanzar misiles”, agregó el grupo en un comunicado.

Añadió que “la presencia de reporteros, testigos presenciales y vídeos filmados en el momento del bombardeo”, así como “el peso de la cabeza explosiva, el ángulo de la caída de la bomba y la magnitud de la destrucción” son pruebas “documentadas que confirman” que “fue un bombardeo aéreo desde un avión de combate”.

Biden en Israel

Entretanto, pocos minutos después de la comparecencia del portavoz del Ejército israelí, el presidente estadounidense, Joe Biden, aterrizó en Tel Aviv, donde se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, y afirmó que “parece” que el ataque al hospital “ha sido la otra parte”, en apoyo de la versión israelí sobre el bombardeo.