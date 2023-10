Tiroteo deja 22 muertos y 60 heridos en Maine, EE.UU.

Al menos 22 personas murieron el miércoles (25.10.2023) en un tiroteo en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, Estados Unidos, mientras el sospechoso se encuentra aún a la fuga, informaron fuentes policiales citadas por medios estadounidenses.

Según las cadenas de televisión ABC y CNN la cifra se eleva ya a 22 fallecidos y al menos otras 60 personas han resultado heridas.

La ola de tiroteos se desató en una bolera, según la cadena ABC News, que también reportó disparos en un bar y en un centro de distribución de la cadena de tiendas Walmart.

La policía del estado de Maine identificó en Facebook al presunto atacante como Robert Card, de 40 años, y lo describió como “armado y peligroso”.

BREAKING: At least 10 people are dead after a shooting in Lewiston, Maine, and the number is expected to rise, two law enforcement officials tell The Associated Press. https://t.co/6pXcMqOR14

— The Associated Press (@AP) October 26, 2023