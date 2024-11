G20: Periodistas británicos fueron desalojados agresivamente de reunión entre Starmer y Xi

Más de un centenar de políticos de 22 países pidieron “la liberación inmediata e incondicional” del empresario y activista sino-británico Jimmy Lai en una carta difundida este martes en el Reino Unido, cuando se reanuda su juicio en Hong kong.

La misiva, auspiciada por la diputada conservadora británica Alicia Kearns y apoyada por el Parlamento de la Unión Europea, condena “la detención arbitraria y juicio injusto” del “activista prodemocracia, editor y preso de conciencia”.

Los firmantes denuncian que Jimmy Lai ―cuyo verdadero nombre es Lai Chee-ying―, de 77 años, ha estado recluido en régimen de aislamiento en una prisión de alta seguridad en la excolonia británica, hoy territorio de China, durante cuatro años, y señalan que “su salud se está deteriorando“.

Según los signatarios, de países como Estados Unidos, Francia o España, se le juzga por acusaciones falsas derivadas de sus actos como defensor pacífico de la democracia y los derechos humanos así como por su labor periodística.

Los firmantes, que reprochan a las autoridades chinas que no le hayan dejado comulgar como creyente católico, piden que se le permita regresar de inmediato al Reino Unido, país del que tiene la nacionalidad.

El primer ministro británico, Keir Starmer, planteó el caso de Jimmy Lai el lunes durante su primera reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, durante un aparte en la cumbre del G20 en Brasil.

En ese momento, dos periodistas británicos fueron desalojados “agresivamente” de la sala por agentes chinos, según informaron algunos de los medios del Reino Unido que acompañan al jefe del Gobierno en la cumbre.

