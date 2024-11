Australia: diputados prohíben el acceso a menores de 16 años a redes sociales

Luego de la promesa de actuar contra las empresas tecnológicas que no protejan adecuadamente a los jóvenes usuarios, realizada por el primer ministro australiano Anthony Albanese, la Cámara de Diputados de Australia adoptó el miércoles 27 de noviembre, con 102 votos a favor y 13 votos en contra un proyecto de ley que restringe el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

De ser aprobado por el Senado de ese país, esta propuesta obligaría a las plataformas tales como X, TikTok, Facebook, Instagram, y Snapchat a tomar medidas para prohibir el acceso a sus plataformas a aquellos que no cumplan los requisitos de edad.

La futura ley “es para las madres y los padres. Las redes sociales están haciendo daño de verdad a los niños y voy a terminar con esto”, dijo Albanese ante medios de comunicación.

“A mí me saltan cosas en el sistema que no quiero ver. Ya no hablamos de un joven de 14 años vulnerable”, afirmó. “Las chicas jóvenes ven imágenes de determinados tipos de cuerpos que tienen un impacto real”, agregó.

Los principales partidos políticos australianos se han manifestado en favor del proyecto. Si la medida es aprobada, las empresas contarán con el plazo de un año para implementar las restricciones. Para aquellas que no cumplan con esta medida, se prevén multas de hasta 31 millones de euros.

El primer ministro explicó que habían fijado la edad en 16 años después de una serie de resultados que obtuvieron en pruebas llevadas a cabo por el gobierno.

Australia, entre los países pioneros

El proyecto del primer ministro australiano es uno de los pioneros a nivel internacional, pero Australia no es el único país en querer regular el acceso a las redes sociales.

En el estado de La Florida (Estados Unidos), una ley entrará en vigor en enero de 2025 prohibiendo la creación de perfiles a menores de 14 años. En España, un proyecto similar ha sido adoptado en el mes de junio restringiendo el acceso a menores de 16 años. Aunque en estos dos últimos países, las modalidades prácticas no han sido mencionadas.

En China, los menores deben identificarse con un documento de identidad para acceder a estas plataformas, y los aquellos que tengan menos de 14 años no pueden pasar más de 40 minutos por día en Douyin, la versión china de TikTok. Estas limitaciones también se aplican para los juegos en línea.

Pero aunque algunos sectores reaccionaron positivamente a estas medidas, restará verificar la eficacia de la aplicación de estas restricciones y garantizar la privacidad de las informaciones personales de identidad suministradas a estas compañías.