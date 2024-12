Quién es Luigi Mangione, acusado del asesinato del director de la mayor aseguradora privada de EEUU

¿Qué sabemos del acusado?

Rechazo a las corporaciones

Un alto funcionario de las fuerzas de seguridad le contó a The New York Times que el documento dice: “Estos parásitos se lo merecían” y “Pido disculpas por cualquier conflicto y trauma, pero tenía que hacerse”.

Una persona con su mismo nombre y foto tenía una cuenta en Goodreads, un sitio en que los lectores reseñan y recomiendan libros, donde leyó dos textos sobre el dolor de espalda en 2022, uno de ellos titulado Crooked: Outwitting the Back Pain Industry and Getting on the Road to Recovery (“Corrupto: cómo ser más astuto que la industria del dolor de espalda y emprender el camino hacia la recuperación”).