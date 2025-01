Los partidos arrancan la campaña para las elecciones parlamentarias anticipadas en Alemania

“Se-gu-ri-dad”: éste es el eslogan central de la campaña presentada el domingo por el Partido Socialdemócrata (SPD) en Alemania. Seguridad para las pensiones, más crecimiento, más dinero en el bolsillo… En resumen, con Olaf Scholz, los alemanes deberían estar tranquilos, en un momento en que el país está en recesión, su modelo se tambalea y el ánimo de los electores está por los suelos.

¿Será suficiente para convencer a los ciudadanos dentro de siete semanas? El SPD sigue sin despegar en los sondeos, donde se mantiene en torno al 16%, mientras que los democristianos (CDU) le doblan. Friedrich Merz, el aspirante conservador de Olaf Scholz, parece bien encaminado hacia la Cancillería. A los alemanes les gustaría verlo junto a los socialdemócratas, una constelación que recuerda a los años de Merkel, pero con una CDU que entretanto ha dado un giro a la derecha.

Los ecologistas, que lanzan su campaña el lunes 6 de enero, esperan recuperarse tras unos meses difíciles. Los actuales aliados de Olaf Scholz apuestan por la popularidad de su favorito, el actual ministro de Economía, Robert Habeck.

La extrema derecha será sin duda la gran vencedora de las próximas elecciones, con un 20% de las intenciones de voto a día de hoy. La favorita de la AfD, Alice Weidel, charlará con su ferviente partidario, el multimillonario Elon Musk, en la plataforma X el jueves por la noche.

Save the date: On January 9th at 7pm CET, the announced Space with Elon Musk and me will go live on X. We are looking forward to having this exciting conversation and a great audience!

Vormerken: Am 9. Januar ab 19 Uhr findet der angekündigte Space mit Elon Musk und mir auf X… pic.twitter.com/JUm0H9umiv

— Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 3, 2025